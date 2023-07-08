Her yer köşe bucak ilaçlanıyor

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 12 ay boyunca rögar ve fosseptiklerde gerçekleştirilen larvasit ilaçlama ile haşerelerle mücadele ediyor. Ekipler, sıcakların artmasıyla birlikte yaz ayları boyunca sineklere karşı uçkun ilaçlama işleminde bulunmayı sürdürecek.



Ekipler, bir yandan rutin ilaçlama faaliyetlerini sürdürerek Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren de Amerikan Beyaz Kelebeği ile etkin mücadele başlatırken, gündüz saatlerinde şehir içerisinde ilaçlama yapılamadığı için gece saatlerinden itibaren şehir içlerinde ve mücavir alan içerisinde bulunan tüm bölgelerde etkin mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Çevreye ve su canlılarına zarar verilmiyor

Çalışmalara yönelik olarak müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;



“Yıl boyu programlı olarak uyguladığımız ilaçlama çalışmalarına artan zararlı popülasyonları (Sivrisinek, Karasinek, Kene, Pire, Amerikan Beyaz Kelebeği vb.) kontrol altında tutabilmek için çeşitlendirerek devam etmekteyiz.

Şehrimizde bulunan logarlar, su biriken mazgallar, ahırlar, foseptikler ve suyun göllenip beklediği sulak alanlar ekiplerimiz tarafından düzenli olarak çevreye ve su canlılarına zarar vermeyen doğal ilaçlar(Bakteri) kullanarak ilaçlanmaktadır.

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Halkımızın sağlığını ve yaşam konforunu arttırmaya yönelik yapılan bu çalışmalarda başarı oranının daha yüksek seviyelere ulaşması için kıymetli hemşerilerimizden tarla, bahçe ve balkonlarında bulundurdukları varil, kova, bidon, pet şişe, saksı altlığı gibi içerisinde su biriken ortamların kuru tutulmasını rica ederiz.

Ekiplerimiz tarafından bulunması zor olan bu alanlarda sivrisinekler hızla çoğalır. Unutmamalıyız ki! Çevremizde bıraktığımız su dolu bir bardak su içerisinde 200 tane sivrisinek üreyebilmektedir.”