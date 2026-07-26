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Dünya Her taraf mayınlarla doluydu: Hürmüz Boğazı’nda korkulan oldu
Dünya

Her taraf mayınlarla doluydu: Hürmüz Boğazı’nda korkulan oldu

Yeniakit Publisher
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Her taraf mayınlarla doluydu: Hürmüz Boğazı’nda korkulan oldu

Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patlama yaşandığı açıklandı.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı. Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.

Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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