Her tahmini tutan Mert Başaran altın için üstüne basa basa uyardı: Acil önlem şart, yoksa halk yastık altına dönecek

Bankaların altın ve döviz alım/satımındaki makas her geçen gün artıyor. Konuyla ilgili küçük yatırımcının tepkisi artarken bu durumun vatandaşı fiziksel ve yastık altı altına sevk edeceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, ortaya çıkan bu sıkıntılı halin vatandaşı kayıt dışılığa özendireceğini söyledi.

Başaran yaptığı açıklamada, "Bankaların altın ve döviz makası git gide daha saçma noktaya geliyor? Bu insanları döviz ve altın almaktan vazgeçilmez, döviz bürolarına ve yastık altına yönlendirir. Kayıt dışılığı özendirir! Acilen bu makaslar mantıklı seviyeye getirilsin" dedi.