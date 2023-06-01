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Ekonomi Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın

Yeniakit Publisher
2023-06-01 18:52:00 -
Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'Dolar mı altın mı?' sorusuna cevap vererek yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 372 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 300 bin lira, en yüksek 1 milyon 405 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artarak 1 milyon 372 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 609 milyon 287 bin 833,52 lira, işlem miktarı ise 2.720,31 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Say Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
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Ons altın 1981 dolardan işlem görürken gram altın ise 1325 liraları gördü. Fiziki altının ise 1450 lira civarında olduğu belirtiliyor.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'Dolar mı altın mı?' sorusuna önemli bir grafikle cevap verdi. Mert Başaran sürekli olarak doların da bir enflasyonunun olduğunu ve dövize yatırım yapanın sürekli kaybedeceğini ifade ediyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ekonomist Mert Başaran, "Dolar mı altın mı diye soranlara gelsin! Dolar paramızı korumaz ama altın, dolar bazı artar ve paramızı korur! 21 yılda ikisinin de artış oranları!!" dedi.

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