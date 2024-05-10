Her tahmini çıkan Mert Başaran'ın ortaya çıkan o sözleri: Dolar karşı, kuyumcuya koşmayın... Tahmini yaptı

Yatırım Uzmanı Mert Başaran, son dönemde inişli çıkışlı bir seyir izleyen dolar ve altın gibi popüler yatırım araçlarıyla ilgili yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle acil para ihtiyacı durumunda varlıklarını zararına satmanın büyük bir hata olabileceğini ifade eden Başaran'ın açıklamaları yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. İşte ayrıntılar...

MERT BAŞARAN'DAN YATIRIM TAVSİYESİ

Başaran, yatırım yaparken sermayenin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirtirken, risk yönetimi, getiri beklentisi ve nakit durumu gibi faktörlerin de önemli olduğunu vurguladı. Yatırımcıların beklenti ve tercihlerine göre altın, kripto para, borsa, konut, arsa, araba veya hisse senedi gibi çeşitli yatırım araçlarına yönelebileceğini ifade etti.

DOLAR BİR YATIRIM ARACI DEĞİL

Doların bir yatırım aracı olmadığını vurgulayan Başaran, hisse senedi fonlarının yüksek getirili bir seçenek olduğunu belirtti. Ancak, dövizin yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

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ALTINDA 'AL' DÖNEMİ GERİDE KALDI

Altın ve arazi yatırımlarını değerlendiren Başaran, savaşların ve siyasi gerilimlerin piyasayı etkilediğini ve bu tür durumlarda altının güvenli liman olarak öne çıktığını ifade etti. Ancak, bazı fırsatların kaçırılmaması gerektiğini vurguladı ve altın cephesinde "al" döneminin geride kaldığını belirtti.

Başaran, arsa yatırımlarında bekleme süresinin arttıkça değerin de o kadar artacağını belirtirken, hisse senedi fonlarının uzun vadede büyüme potansiyeli sunduğunu ifade etti.

Son olarak, ABD'de faiz indirimi beklentilerinin altın fiyatlarını olumlu etkilediğini belirten Başaran, ons altın fiyatının artış gösterdiğini ve gram ile çeyrek altın fiyatlarının da ons altın ve dolar/TL kuru üzerindeki etkilerle hareket ettiğini kaydetti.

NOT: Haberde geçen ifadeler Aydınlık’ın yatırım tavsiyesi değildir.