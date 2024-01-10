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Aktüel Her söylediği tuttu söylenen Simpsonlar'dan öngörü: dünyayı korkutan 2024'ün ilk öngörüleri geldi! 'Yok artık' dedirtecek
Aktüel

Her söylediği tuttu söylenen Simpsonlar'dan öngörü: dünyayı korkutan 2024'ün ilk öngörüleri geldi! 'Yok artık' dedirtecek

Yeniakit Publisher
2024-01-10 21:19:00 - 2024-01-10 21:55:57
Her söylediği tuttu söylenen Simpsonlar'dan öngörü: dünyayı korkutan 2024'ün ilk öngörüleri geldi! 'Yok artık' dedirtecek

ABD'li yapım uzun soluklu dizisi The Simpsons'ta yıllar önce yayınlanan bölümlerinde yer alırken 2024 yılı yeniden gündeme geldi. Simpsonlar'ın bu skandal olayı öngördüğü video bir kez daha dikkatleri çekti. Şaşkına döndü.

Yıllardır isabetli kehanetleri ile bir fenomen haline dönüşen 34 yıllık efsane dizisi Simpsons'lar, 2024 yılına da hızlı başladı. Dizide yer alan kehanetlerden birinin, yılın ilk aylarında gerçekleştiği öne sürülüyor.

Çok sayıda isabetli tahmini ile internet dünyasında bir fenomen haline dönüşen 34 yıllık Simpsons serisi, 2024 yılına da hızlı başladı.

ABD'de patlak veren Epstein davasının dosyaları yayınlanırken, iddialara göre dosyalarda 2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking de yer aldı.

O SAHNELER YILLAR SONRA AKILLARA GELDİ

Simpsonslar dizisinde yer alan sahnelere göre, Stephen Hawking'in temsil edildiği karakterin küçük bir kız çocuğu ile uçarak bir adaya gittiği sahneler, Epstein'in pedofili adasına gönderme olarak yorumlandı.

Hawking'in reşit olmayan genç kızlarla grup seks partisine katıldığı ve bu olayın rüşvetle kapatıldığı belirtilmişti. Olayın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Simpsonlar'ın bu skandal olayı öngördüğü video bir kez daha dikkatleri çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MİLYARDER PEDOFİLİ KOĞUŞUNDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Milyarder finansçı Jeffrey Epstein, çok sayıda milyarder dostunu ağırladığı adasında pedofili ayinleri düzenlerken, adaya yıllar boyunca binlerce küçük kız çocuğunun kaçırılarak getirildiği ve istismar edildiği öne sürülmüştü.

Epstein, bu suçlamalar nedeniyle suçlu bulunarak hapse atılırken, kaldığı tek kişilik koğuşta 2019 yılında ölü bulunmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'in ölümünü 'intihar' olarak açıklasa da, milyarderin ailesinin bu açıklamaya inanmadığı ve söz konusu ölümün bir cinayet olduğunu savunduğu biliniyor.

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