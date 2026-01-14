  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Yerel Her SMS bir umut! "DMD değil Gökalp kazanacak!"
Yerel

Her SMS bir umut! "DMD değil Gökalp kazanacak!"

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Her SMS bir umut! "DMD değil Gökalp kazanacak!"

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile zorlu bir mücadele veren Gökalp Erdem için her SMS bir umut anlamına geliyor.

Minik Gökalp Erdem, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile zorlu bir mücadele veriyor.

 

 

Tedavi süreci yüksek maliyetler gerektirdiğinden, yürüyebilmesi ve sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için hepimizin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Yapılacak her katkı Gökalp’in yarınlarına umut olacak.

Minik Gökalp için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Memduh Şevket Esendal sahnesinde program düzenlenecek.

Etkinliğin biletlerinden elde edilecek gelir, Gökalp için kullanılacak.

Hayrat Yardım’dan Gazze’ye kışlık malzeme desteği
Hayrat Yardım’dan Gazze’ye kışlık malzeme desteği

Aktüel

Hayrat Yardım’dan Gazze’ye kışlık malzeme desteği

İHH’dan Sudan’a 13 TIR’lık insani yardım
İHH’dan Sudan’a 13 TIR’lık insani yardım

Aktüel

İHH’dan Sudan’a 13 TIR’lık insani yardım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı
Gündem

Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı

Etiyopya'da safari sırasında saldırıya uğrayan Silkar Madencilik’in sahibi ünlü milyarder Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari gezisi sırasın..
Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!
Gündem

Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!

Son dönemde tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelmeyi alışkanlık haline getiren Bülent Arınç, katıldığı Sözcü TV’de yine tuhaf çıkışlarıyla adı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23