Her SMS bir umut! "DMD değil Gökalp kazanacak!"
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile zorlu bir mücadele veren Gökalp Erdem için her SMS bir umut anlamına geliyor.
Minik Gökalp Erdem, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile zorlu bir mücadele veriyor.
Tedavi süreci yüksek maliyetler gerektirdiğinden, yürüyebilmesi ve sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için hepimizin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Yapılacak her katkı Gökalp’in yarınlarına umut olacak.
Minik Gökalp için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Memduh Şevket Esendal sahnesinde program düzenlenecek.
Etkinliğin biletlerinden elde edilecek gelir, Gökalp için kullanılacak.