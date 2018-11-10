Her şeyi yıkamıyor maalesef..



Çoğu hanım bulaşık makinesinde kablosu olanlar hariç bütün mutfak eşyaları yıkanabilir sanıyor. Ancak bu düşünce kesinlikle yanlış.. Mesela..

Tahta mutfak gereçleri

Tahta kaşıklar veya kesme tahtası bütün deterjanları içine çeker. Diğer bulaşıkları temizlemediği gibi yemeğin içine sokacağınız kaşıkla yemeğinizi adeta deterjana bulamış olursunuz.

Kesme tahtaları ve tahta bütün malzemeler için aynı durum geçerli.

Onun için onun bunun aklına uyarak, ya da ben yaptım oldu diyerek tahta mutfak malzemelerinizi kesinlikle makinenize atmanız doğru değil..

Dökme tencere ve tavalar

Bakıldığında oldukça sağlam gibi görünse de sıcak su bu tencere ve tavaların en önemli düşmanıdır. Bu tür tencere ve tavalarınızı ılık suyla yıkadıktan sonra kurulayıp kaldırmanız doğru olacaktır.

Plastik malzemeler

Piyasada satılan çoğu plastik mutfak eşyası sıcak su ile temas ettiğinde içindeki petrokimyasal maddeler çözünerek sağlığımızda oldukça kötü etkiler yapar. Bu petrokimyasal maddeler makinenin içinde ayrışarak diğer tabak çanaklara da yapışırlar.

Sağlığımıza oldukça zararlı olan bu alışkanlığınızdan kesinlikle vazgeçmeniz iyi olur. Plastik mutfak gereçlerini mümkün olduğunca elde yıkamalısınız.

Bakır ve alüminyum mutfak eşyaları

Alüminyum ve bakır mutfak gereçleri bulaşık makinesine atıldığında kararma yapar. Kalaylama yapılmadan kesinlikle eski haline gelmez.

OYUNCAKLARA GELİNCE

Çocuklarınızın oyuncaklarını dezenfekte etmek için bulaşık makinesini kullanabilirsiniz.

Tabii onlar elektrikli ve pilli olmadığı sürece.. Yalnız küçük parçalara sahip LEGO gibi oyuncaklarsa onları çamaşır fileleri içinde makineye yerleştirmekte fayda var.

SON BİR NOT

Mutfağınızda bulaşık makinesiyle diğer beyaz eşyaların birbirine bitişik durmamasına özen gösterin.

İki büyük beyaz eşyanın birbirine değmemesi şu açıdan önemli: Mesela buzdolabıyla bitişik olan bir bulaşık makinesinden gelen ısı buzdolabının çalışırken daha fazla efor harcamasına sebep olur. Mutfağınız çok küçük değilse fırın, buzdolabı, bulaşık makinesini birbirlerinden uzakta konumlandırmanızda fayda var.