Her şeyi itiraf etti: YPG'nin malzemeleri PKK'dan

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu Zahat E. ile birlikte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan Dilan D. (19) iddianameye yansıyan ifadesinde, örgüt ve mensupları hakkında itiraflarda bulundu.

Dilan D. ifadesinde, örgütle tanışmasının 2015 yılı mart ayında HDP seçim çadırı içinde yapılan propaganda çalışmalarıyla başladığını, 22 Mart 2015'te de PKK terör örgütüne katılım yaptığını belirtti.

Örgüte katılımların "milisler" aracılığıyla yapıldığını anlatan Dilan D, teröristler tarafından götürüldüğü Suriye'nin farklı bölgelerindeki kamplarda aldığı eğitimler ve buradaki örgüt mensupları hakkında bilgiler verdi.

Suriye'nin Derik bölgesindeki 1 ay süren sağlık eğitiminin ardından Kobani'deki (Ayn el Arap) hastaneye gönderildiğini anlatan Dilan D, şöyle devam etti:

"2016 yılında Kobani’de bulunan YPG hastanesine geldim. Hastane sorumlusu Gulan idi. Buraya gelmeden önce PKK adına Türkiye'de savaşmış, bu esnada yaralanıp tedavi amaçlı Suriye'ye gönderildiğini kendisinden duydum. Hastane yaklaşık 60 kişilik kapasiteye sahipti. Bizimle birlikte hastanede görev yapan diğer kişiler, para karşılığı çalışan Suriyelilerdi. Hastanede görev yaparken Iraklı olduğunu öğrendiğim 26-27 yaşlarında Dijvar kod adlı örgüt mensubu getirilmişti. Sağ bacağı diz altından mermiyle yaralanmıştı. Örgüt içinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu esnada yine örgüt içinden bir kızla gönül ilişkisi yaşadığını, bu yüzden diğer örgüt mensuplarınca vurulduğunu söylemişti. Ayrıca 2016 yılında eğitim aldığımız sırada Şanlıurfalı olduğunu öğrendiğim kadın örgüt mensubu, örgütten gitmek istediğini söyledi. Kendisini sorguya aldılar, tehdit edildi. Bunun üzerine eğitim için kendisini verilen el bombasını üzerinde patlatarak intihar etti."

"Kıyafet ve gıdalar PKK'dan"

Dilan D, Suriye'nin değişik bölgelerinde "sağlıkçı" olarak gönderildiğini belirterek "YPG'ye silah, yaşam ve ilaç gibi malzemelerin tamamı ABD askerleri tarafından getirilmektedir. Giyim ve gıda malzemeleri ise PKK tarafından Irak üzerinden gönderilmektedir. YPG içinde bulunduğum süre zarfında genel olarak PKK örgütü adına faaliyet gösteren Sterk TV, Ronahi TV isimli kanaları izliyorduk. Türk kanallarını izlemek yasaktı. Bu kanallar üzerinden şifreli mesajların gönderilip gönderilmediği hakkında bilgi sahibi değilim." ifadesini kullandı.

Afrin'e operasyon başladığı sırada Kamışlı bölgesinde olduğunu aktaran Dilan D, şunları kaydetti:

"Orada bulunan örgüt mensupları hava saldırısı olabileceğinden korkuyorlardı ve genel olarak sivil kıyafet giyerek sivillerin evinde barınıyorlardı. Örgüt mensuplarında genel olarak tedirginlik mensuptu. Ben örgütten kaçmak isterken yakalandım. 4 Şubat 2018'de örgüt tarafından zorla tutulduğum evden kaçtım. Bir gün sonra da sınır hattında askere teslim oldum. Örgütün iç yüzünü gördüğüm için kaçarak ülkeme dönmeye karar verdim."