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Dünya Her şey yoluna girecek! Trump'tan Filistin Devlet Başkanı'nın mektubuna cevap geldi! İşte ilk sözleri...
Dünya

Her şey yoluna girecek! Trump'tan Filistin Devlet Başkanı'nın mektubuna cevap geldi! İşte ilk sözleri...

Yeniakit Publisher
2024-07-24 21:37:00 -
Her şey yoluna girecek! Trump'tan Filistin Devlet Başkanı'nın mektubuna cevap geldi! İşte ilk sözleri...

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kendisine gönderdiği suikast girişimini kınayan mektubu, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notuyla paylaştı

Mahmud Abbas 14 Temmuz’da Trump'a gönderdiği mektupta, eski başkana yönelik, "suikast girişiminin haberini almak ve daha sonra görüntülerini izlemek beni derin bir endişeye sevk etti" ifadelerini kullandı. Şiddet eylemlerinin kanun ve düzen dünyasında yerinin olmadığını belirten Abbas, "Alçak suikast girişimleri veya suikastlar, çatışmaları çözmek için gerekli barışçıl önlemlerin anlaşılmamasının yol açtığı zayıflık eylemleridir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektubu bugün Truth Social sosyal medya hesabında paylaşan Trump'ın mektubun üstüne keçeli kalemle "Mahmud - Çok hoş - Teşekkür ederim - Her şey yoluna girecek" notunu yazdığı görüldü. Dün, Netanyahu'yla Florida’da görüşeceğini duyuran Trump, Abbas’ın mektubunu paylaştığı mesajında, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

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