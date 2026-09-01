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Sağlık Her şey vatandaş için: Tekirdağ’ın sağlıkçı kadrosunda rekor
Sağlık

Her şey vatandaş için: Tekirdağ’ın sağlıkçı kadrosunda rekor

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Her şey vatandaş için: Tekirdağ’ın sağlıkçı kadrosunda rekor

Tekirdağ’a 248 pratisyen ve 36 uzman olmak üzere toplam 284 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Yeni atamalarla kentte görev yapan uzman hekim sayısının bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında, Tekirdağ’daki sağlık kuruluşlarına 284 yeni hekim kadrosunun ataması gerçekleştirilecek. Bu kadroların 248’ini pratisyen hekimler, 36’sını ise uzman hekimler oluşturuyor.

 

Tahsis edilen uzman hekim kadroları; başta ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi, Çorlu Devlet Hastanesi ve Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi olmak üzere il genelindeki hastanelere dağıtıldı. Yeni görevlendirmelerle birlikte çocuk kardiyolojisi, onkoloji, gastroenteroloji, romatoloji, göz, kadın doğum ve kardiyoloji gibi birçok branşta hizmet verilecek. Pratisyen hekim kadroları ise hastanelerin yanı sıra ilçe sağlık müdürlükleri ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görevlendirildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, Tekirdağ’daki uzman hekim sayısının son bir yılda yüzde 30 arttığı bildirildi. Yeni atamalarla birlikte kentteki uzman hekim sayısının tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması ve sağlık hizmetlerinin il genelinde kesintisiz ve etkin şekilde sunulması hedefleniyor.

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