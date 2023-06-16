Her şey sular altında kaldı! Sel nedeniyle Sırbistan'da tam 42 şehirde OHAL ilan edildi! Her an yeniden yağacak

Sırbistan'da etkisini sürdüren yoğun yağışların ardından gelen sel felaketi, 42 şehir ve ilçede olağanüstü hali zorunlu kıldı. Ülkenin dört bir yanını etkileyen bu doğa olayı, pek çok yolun trafiğe kapanmasına ve çok sayıda ev ile iş yerinin su altında kalmasına sebep oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Acil Durum Daire Başkan Vekili Luka Causic tarafından yapılan açıklama ile durumun vehameti bir kez daha ortaya çıktı. Causic, dünkü yağışların ardından ülke genelinde meydana gelen selin 42 şehir ve ilçeyi etkilediğini belirtti.

Causic açıklamasında, "Sırbistan'da 42 şehir ve ilçede olağanüstü hali ilan etmek durumunda kaldık. Beş şehir tamamen olağanüstü hale girdi. Ayrıca, 23 ilçenin tamamı, 12 ilçenin ve 2 şehrin belirli bölgelerinde olağanüstü hal durumu mevcut." ifadelerini kullandı.

Birçok Yol Trafiğe Kapandı

Causic, sağanak yağışların 26 Mayıs'tan bu yana devam ettiğini, duruma hızla müdahale etmek için ekiplerin bölgede hazır bulunduğunu belirtti. Sabah saatlerinden itibaren 55 kişi bu felaket sonucu bulundukları yerden tahliye edildi.

Makva Nehri'nin taşması sonucunda Kraljevo'ya yakın İbar karayolundaki bir köprü ciddi zarar gördü. Causic, ülke genelinde birçok yolun trafiğe kapandığını ifade ederek, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Evler ve İş Yerleri Sular Altında

Sağanak yağışlar ve sonrasında gelen selin ev ve iş yerlerine de ciddi zarar verdiği belirtildi. Sel, çeşitli bölgelerde birçok nehri taşırdı ve pek çok yerleşim yeri su altında kaldı.

Yağışların Devam Edeceği Uyarısı

Sırbistan Meteoroloji Kurumu, yağışların devam edeceği konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Bu durum, sel felaketinin etkisinin daha da artabileceği anlamına geliyor. Yetkililer, olası zararları en aza indirmek ve güvenliği sağlamak adına tüm vatandaşları uyardı ve gerekli önlemler alınması konusunda çağrıda bulundu.

Sırbistan'da devam eden bu sel felaketi, iklim değişikliği ve aşırı hava koşullarının beraberinde getirdiği ciddi zorlukları gözler önüne seriyor. Yetkililer ve halk, bu zorlu dönemi atlatmak için el birliğiyle çalışıyor.