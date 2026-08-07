Avrupa'da çifte zafer! İşte güncel ülke puanı!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi.
Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti.
Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM:
İngiltere - 98.519
İtalya - 84.232
İspanya - 78.618
Almanya - 76.688
Fransa - 65.082
Portekiz - 60.850
Belçika - 56.650
Hollanda - 49.562
Türkiye - 46.375
Polonya - 43.525
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