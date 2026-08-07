İsrail'in Tahran kumpası çöktü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terörist İsrail'in dış istihbarat aparatı Mossad'da üst düzey koltuklar sallanıyor. İşgalci rejimin yayın organı Kanal 12'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mossad Direktörü Roman Goffman, Tahran yönetimini devirme planının hezimetle sonuçlanması üzerine iki üst düzey yöneticinin biletini kesti
Terörist İsrail'in dış istihbarat aparatı Mossad'da üst düzey koltuklar sallanıyor. İşgalci rejimin yayın organı Kanal 12'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mossad Direktörü Roman Goffman, Tahran yönetimini devirme planının hezimetle sonuçlanması üzerine iki üst düzey yöneticinin biletini kesti
Bölgedeki kanlı tezgâhları ellerinde patlayan siyonist çete, teşkilat içi çatışmalarla çatırdamaya devam ediyor.
Görevden alınan İstihbarat Daire Başkanı ve İran Masası Şefi'nin, terör şebekesinin İran'a yönelik yürüttüğü başarısız kumpasın asıl mimarları olduğu aktarıldı.
Terörist İsrail ile ortağı ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ve ateşkesle biten saldırılar esnasında Mossad'ın hazırladığı darbe planı başarısız oldu. Tahran'daki meşru yönetimi devirmeyi amaçlayan senaryo siyonistlerin elinde patladı. Söz konusu başarısızlığın teşkilat bünyesinde ciddi çalkantılara sebebiyet vermesiyle harekete geçen Goffman, faturayı alt kademeye keserek iki ismi görevden uzaklaştırdı.
Kanal 12'ye konuşan kaynaklar, Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. Bu ayrılığın yenilenme kılıfıyla karşılıklı mutabakat şeklinde sunulması ise hezimetin üzerini örtme çabası olarak değerlendirildi.