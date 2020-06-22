Her şey hiç güzel olmadı be İstanbul’um!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, araçların test sürüşü için Büyükada’yı ziyaret ediyor. İmamoğlu, Büyükada’da bir grup tarafından protesto ediliyor. Ertesi gün İmamoğlu’nun yayın organı olarak hizmet veren Sözcü gazetesi ise “Adalardan renkli görüntüler” başlığı altında makyajlanıyor.. Yahu İstanbul Adalar’da, yüzde 44,10 alarak büyük bir başarı yakalayan CHP, aslında kendi kalesinde gol yiyor.. Bunu da iş bilmez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte seyretmeye devam ediyoruz. Adalar’daki fayton krizini bile yönetemeyen İBB Başkanı İmamoğlu’na kendi sevenler bile artık yüzünü çevirmiş durumda.. Düşünsenize, geldiği günden beri hep polemiklerle, yaptığı tatillerle, takındığı akılalmaz tavırlarla ilerleyen bir belediyecilik örneği sergiliyor Ekrem Bey! Aslında Adalar’daki bu tepkinin bir başlangıç olduğunu düşünürsek ilerleyen günlerde daha da farklı tepkiler görmemiz mümkün. Sadece AK Parti düşmanlığıyla koltuğun teslim edildiği Ekrem İmamoğlu’nu parlatma çabaları bile artık sonuç vermiyor.. İstanbul’da iki gündür yağan sağanak sonrası ortaya çıkan görüntüler bile İmamoğlu’nu artık kimsenin ciddiye almadığını gösteriyor. Yağan sağanak yağış sonrası bile polislerin tıkanan mazgalları açması, vatandaşların oluşan su birikintilerinde yüzmeye çalışmaları bile sayın İmamoğlu’nu artık rencide etmiyor!