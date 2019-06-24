‘Her şey güzel olur’ diyerek destekledi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığına soyunup başarılı olamayan, sonrasında ise yeni bir parti kurma girişimi ile AK Partili küskünleri de kendisine çekmeye çalışan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz’da kullandı. Gül’ün, “İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur” sözü İmamoğlu’na destek olarak yorumlandı.24 Haziran 2019 Pazartesi 09:59
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz’da kullandı. Eşi Hayrünnisa Gül ile Şehit İsmail Kefal İlkokulu’na gelen Abdullah Gül, “1138” numaralı sandıkta oyunu kullandı. Gül, burada yaptığı açıklamada, CHP’nin sloganını kullanarak şunları dile getirdi: “Oyumuzu attık, hayırlı neticeler neyse Türkiye için, memleket için o olsun. Bundan sonra önümüzde 4-4,5 yıllık bir dönem var. İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur. Umarım insanların beklentileri karşılanır. Ümit ederim memleketimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dönem başlar.”
YORUM YAZ