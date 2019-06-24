‘Her şey güzel olur’ diyerek destekledi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beykoz’da kullandı. Eşi Hayrünnisa Gül ile Şehit İsmail Kefal İlkokulu’na gelen Abdullah Gül, “1138” numaralı sandıkta oyunu kullandı. Gül, burada yaptığı açıklamada, CHP’nin sloganını kullanarak şunları dile getirdi: “Oyumuzu attık, hayırlı neticeler neyse Türkiye için, memleket için o olsun. Bundan sonra önümüzde 4-4,5 yıllık bir dönem var. İnşallah her şey memleket için güzel olur, iyi olur. Umarım insanların beklentileri karşılanır. Ümit ederim memleketimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dönem başlar.”