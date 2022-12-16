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Ekonomi Her şey güzel olacaktı! Otoparka yüzde 60 zam
Ekonomi

Her şey güzel olacaktı! Otoparka yüzde 60 zam

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 11:10:00 -
Her şey güzel olacaktı! Otoparka yüzde 60 zam

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.

YÜZDE 100 İSTENDİ, YÜZDE 60 UYGUN GÖRÜLDÜ

İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

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Yorumlar

Her şey çok güzel olacak

Demedi ekremakorius. Yanlız ben ve çevrem için çok güzel olacak dedi.

gerçek böyle

ispark zaren pkk nın istediği gibi zamda yapar parka gelen araçlarıda gasp eder
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