Her şey değişti! Piyasalarda 12 yıl sonra bir ilk

Geçtiğimiz hafta Çin Merkez Bankası indirim beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 2.85'te bırakma kararı almıştı. Ülkenin en önemli finans ve üretim merkezi Şanghay'da koronavirüs kısıtlamaları devam ederken Merkez Bankası'nın yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki toplantıda 5-10 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Son kısıtlamaların ardından analistler Çin'in bu yıl hükümet tarafından belirlenen yüzde 5.5'lik büyüme hedefini yakalamakta zorlanacağını ifade ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde bunlar yaşanırken en büyük ekonomisi ABD'de ise tam tersi bir politika izleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) geçen ay politika faizini beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puan artırdı.

Enflasyon zirveye çıktı

Yükselen enflasyonla mücadele için bir sonraki toplantıda ise Fed'den 50 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesi, artırımların yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Mart ayında ABD'de enflasyon yüzde 8.5 ile 41 yılın zirvesine yükseldi. Bu yükselişte özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrasında gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artış etkili oldu.

Fed enflasyonu dizginlemeye, Çin Merkez Bankası ise ekonomiyi desteklemeye odaklanınca yaklaşık 12 yılın ardından piyasalarda bir ilk yaşandı. Dün ABD 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 2.857'ye yükselirken Çin 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 2.873'de kaldı. Böylece 12 yılın ardından ilk kez ABD tahvillerinin getirisi Çin tahvillerini geride bıraktı.

DOLAR YÜKSELDİ

ABD tahvil getirilerinin Çin'in üzerine çıkmasıyla yuan üzerinde baskı oluşmaya başladı. Dolar/yuan bu hafta yüzde 1.2 yükselerek 6.45'e çıktı. Böylece dolar yuan karşısında yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Analistler ABD getirilerindeki yükselişin Çin Yuanı üzerinde baskı yarattığını ancak Çin'in yüksek dış ticaret fazlasının bu baskıyı hafiflettiğini belirtti. Buna rağmen Şanghay'da devam eden kısıtlamaların üretim ve lojistik zincirler üzerindeki olası olumsuz etkisi yuan üzerinde önümüzdeki dönemde de baskının devam edeceği anlamına geliyor.

Kaynak: Habertürk