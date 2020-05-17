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Ekonomi

‘Her şey dahil’ devam edecek

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Türkiye, ‘Her şey Dahil’ tatil konseptinin, herhangi bir kısıtlama yapmadan uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:02:00 -
‘Her şey dahil’ devam edecek

Pandemi nedeniyle hem küresel düzeyde hem de Türkiye açısından olağan dışı bir dönemden geçildiğini belirten Eresin,’’ Gelişmeler dikkate alınarak turizm ve konaklama sektöründe haziran ayının ikinci haftası itibarıyla yavaş da olsa hareketlenmenin başlaması umut edilmektedir. Haziran ayı ortalarından itibaren normalleşme yolunda ilk adımların geleceğini umut ediyoruz. Pandemi dönemini fırsat bilerek, Türkiye’nin turizmde bu konseptten ayrılarak artık uygulanmayacağı yönündeki birtakım çevreler tarafından hangi verilere dayanılarak yapıldığını bilmediğimiz yorum ve değerlendirmeler kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Türkiye, ‘Her şey Dahil’ tatil konseptini, eski sunulan hizmetlerden herhangi bir kısıtlama yapmadan uygulanmaya devam edecektir. Sadece pandemi dönemi ile sınırlı kalmak üzere, özellikle yiyecek ve içecek servis ve sunumları, ilgili sağlık otoriteleri tarafından alınacak kararlara göre düzenlenecektir. İşletmelerimiz bu döneme yönelik gerekli uygulama önlemlerini almaya başlamışlardır” dedi.

 

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