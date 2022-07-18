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Spor Her şey bir anda oldu! İtalyan polisi yıldız futbolcuyu şoka uğrattı
Spor

Her şey bir anda oldu! İtalyan polisi yıldız futbolcuyu şoka uğrattı

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko, İtalyan polisi tarafından aracından indirilerek aranmaya başladı. Daha sonrası ünlü futbolcuyu tanıyan polislerin şaşkınlık yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:19:00 -

Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko, aracıyla seyir halindeyken İtalyan polisi tarafından trafikte durduruldu ve üstü arandı.

Suçlu zannedilen yıldız futbolcuyu daha sonra polisler tanıyarak futbolcudan özür diledi ve serbest bıraktı.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

 

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