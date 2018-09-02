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Her şey bir anda oldu! 8 araç kullanılamaz hale geldi

Adana’da kullanılmayan bir fabrika duvarının park halindeki araçların üzerine çökmesiyle 8 araç kullanılmaz hale geldi.

02 Eylül 2018 Pazar 21:21
Her şey bir anda oldu! 8 araç kullanılamaz hale geldi

Adana’da kullanılmayan bir fabrikanın duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda 8 araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yüksek bir ses duyması üzeri dışarı baktığında araçların üzerine duvar çöktüğünü gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Duvarı çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

8 aracın kullanılamaz hale geldiği olayda, bir vatandaş pes dedirtti. Araçların olduğu bölgeyi merakla izleyen vatandaşlar, cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Takipçilerine canlı yayın veren vatandaş araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 21:21
  1. Adana
  2. Seyhan

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