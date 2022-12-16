Her seferinde 'Dolar çakılacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Kilosu 15 lira olur

Dolar kurundaki gerilemeyi uzun zamandır gündeme getiren ekonomist Necmettin Batırel, stokçuluk yapanlara çok sert tepki gösterdi.

Necmettin Batırel yaptığı açıklamada, "İthal pirinçte %45 olarak alınan gümrük vergisi sıfırlandı. Yerli pirinci depoda saklayıp fiyatını yükseltenlere büyük tokat indi. Pirincin kilosu yakında 15 liraya düşer mi düşer.." yorumunu yaptı.

Batırel açıklamasının devamında, meyve ile sebze fiyatlarını yükseltenlere tepki göstererek "Antalya’da seralar sular altında kaldı büyük maddi zarar var.. Bugüne kadar sebze meyve fiyatlarını tavana çıkaranlara ilahi ceza geldi.. Para hırsının sonu böyledir" dedi.

Batırel sözlerine şöyle devam etti:

Bütçe Kasım’da 108.3 milyar lira fazla verdi Merkez Bankasının rezervleri 128.8 milyar dolarla 8 yılın zirvesine çıktı. Yerli yatırımcıların Aralık 2021’de 238 milyar dolar olan döviz hesapları 201 milyar dolara düştü. Peki bunlar nasıl oldu? Türk ekonomisinin destan yazmasıyla.