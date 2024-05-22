Her seçim öncesi, ya petrol bulunur, ya.. Seçim de yok ama!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterini bularak dünya gündemine oturan Akıncı İHA ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazının tamamı...

Akıncı İHA’nın ilk uçuş testi yapıldığında, her yeni atağımızda itibarsızlaştırmak için tekrarladıkları, “Hah hah ha.. Ne zaman seçim yaklaşsa, ya petrol buluyoruz. Ya da büyük bir icatta bulunuyoruz.. İHA mı yaptık, güldürmeyin bizi” diyememişler, dalga geçememişlerdi..

Siyasi iktidarın, hemen her gün attığı devasa adımların, seçime endeksli olduğu bir algı idi..

Ve Akıncı İHA, tam da 2019 mahalli seçimlerinden 6 ay sonra, ilk test uçuşunu yapıyordu..

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Test uçuşu yapıldığında, “emperyalizm karşıtlığı söylemi ile eline silah alan teröristleri bile savunan, Deniz Gezmiş’in “Go home” afişlerini bize satmaya kalkan Cumhuriyet’i.. Birgün’ü.. Sözcü’sü.. Akıncı İHA’yı haberleştirmişler miydi?

Hayır..

İki gün sonra İHA’yı, ‘hah hah ha.. Motoru yerli mi? motoru ithal olan İHA’yı mı yaptınız siz?” diye dalga geçmeye başlamışlar..

Akıncı kendisini geliştirirken, yerli motor için de dört koldan çalışılırken, soldan çarklı gazetecilerimiz Kanada’ya selam uçuruyorlardı: “Kameraları yollamayın.”

Evet, Kanada, İHA-SİHA’larda kullanılacak kameralar için, Türkiye’ye ambargo kararı alıyor, ama Türkiye’nin azmini kıramıyor, tam aksine, kamerada da yerli üretim başlıyordu.

Sonunda, Akıncı İHA başarıldı ve İran’ın saatlerce bulamadığı Cumhurbaşkanı’nın düşen helikopterini 2 saatte bulup, gösterdi mi?

Gösterdi..

Bekliyorsunuz ki, soldan çarklılar da..

Soldan çarklılarla yürüme kararı veren sözde muhafazakarlar da sevinsinler...

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