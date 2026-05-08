Gündem Hürmüz Boğazı'nda sıcak temas: Karşılıklı saldırılar bölgeyi ateş çemberine çevirdi
Hürmüz Boğazı'nda sıcak temas: Karşılıklı saldırılar bölgeyi ateş çemberine çevirdi

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hürmüz Boğazı'nda sıcak temas: Karşılıklı saldırılar bölgeyi ateş çemberine çevirdi

Orta Doğu'da Şubat ayından bu yana süregelen ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndan gelen sıcak çatışma haberleriyle kritik bir eşiğe ulaştı. Bölgede askeri hareketlilik zirve yaparken, stratejik noktalardan patlama sesleri yükseliyor.

Washington yönetimi, bölgedeki varlığını tahkim etmek amacıyla askeri kapasitesini artırma kararı aldı. Şubat ayından bu yana devam eden çatışmalar çerçevesinde, Orta Doğu'daki üslere yaklaşık 10 bin ek personel sevk edildi. Bu son takviyeyle birlikte bölgedeki toplam ABD askeri varlığı 50 bin sınırına dayandı.

Keşm Adası ve Bender Abbas hedefte

İran'ın Basra Körfezi'ndeki stratejik noktalarından biri olan Keşm Adası ile Bender Abbas kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Yerel kaynaklar, bu bölgelerin "düşman unsurlara" ait İHA'lar tarafından hedef alındığını bildirdi.

  • Tesnim Haber Ajansı: Patlamaların, hava savunma sistemlerinin küçük İnsansız Hava Araçlarına (İHA) müdahale etmesi sonucu oluştuğunu duyurdu.
  • Kritik Nokta: Saldırıların odağında Keşm Adası'ndaki Behmen İskelesi'nin olduğu iddia ediliyor.
  • İddialar: Bazı raporlar saldırının BAE tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, Tahran yönetimi buna karşılık ABD'ye ait 3 savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti.

Trump'tan son koz: Mutabakat zaptı iletildi

Askeri tırmanış sürerken, diplomasi trafiği de hız kazandı. Axios'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere zeminini yoklamak adına Tahran yönetimine bir mutabakat zaptı iletti.

Öte yandan, yabancı basına konuşan ABD'li bir yetkili, yaşanan son saldırıların "ateşkesin tamamen sona erdiği" anlamına gelmediğini belirterek, kapıyı açık bırakmaya devam ettiklerini ifade etti. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki bu son tablo, küresel enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından endişeleri derinleştiriyor.

