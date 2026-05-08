Karahasanoğlu’ndan Davutoğlu’na "Yazıklar Olsun!": “Bu Kadar mı CHP’nin Piyonu Oldunuz?”

Yazısında Davutoğlu’nun etik siyaset iddialarını sorgulayan Karahasanoğlu, çeşitli CHP’li belediye başkanları hakkındaki iddiaları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“CHP’li İsimlere Tek Kelime İtirazı Yok”

Tanju Özcan: Bolu Belediye Başkanı’nın sığınmacılara yönelik uygulamalarına ve belediye içindeki özel hayat tartışmalarına Davutoğlu’nun sessiz kaldığını belirtti.

Özkan Yalım: Uşak Belediye Başkanı hakkındaki personel ve maaş iddialarına yönelik bir eleştiri gelmediğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu ve Muhittin Böcek: İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları hakkındaki çeşitli iddiaların Davutoğlu tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

Karahasanoğlu, Davutoğlu’nun bu isimler yerine geçmişte beraber siyaset yaptığı AK Partili isimlere "çete" yakıştırması yapmasını "pervasızlık" olarak nitelendirdi.

“Üçlü Çete” Nitellemesine Tepki

Davutoğlu’nun isim vermeden hedef aldığı Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak’a yönelik sözlerini köşesine taşıyan yazar, bu eleştirilerin arkasında "ego ve kibir" olduğunu savundu. Karahasanoğlu, Davutoğlu’nun 2019 yerel seçimlerinde kime oy verdiğini açıklamasını isteyerek, "Ben yoksam dünya yıkılsın diyerek CHP adayına mı oy verdin?" sorusunu yöneltti.

“Yazıklar Olsun”

Ali Karahasanoğlu, yazısının sonunda Davutoğlu’nun siyasi tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

“Ego sizi böyle mi batırdı? Bu kadar mı düştünüz? Bu kadar mı CHP’nin piyonu oldunuz? Yazıklar olsun.”

Karahasanoğlu, Davutoğlu’nun seçim döneminde birlikte yol yürüdüğü ortaklarının geçmişteki rollerini hatırlatarak, yapılan açıklamaların vicdan ve vefa ile bağdaşmadığını ifade etti.

