Çiftçileri soydular Kadın ve kumarla tuzak kuran tefeci çetesi çökertildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'nın Yenişehir ilçesi merkezli yürütülen tefecilik ve yağma soruşturmasında, çiftçileri kumar masasında borç batağına sürükleyip senet imzalattıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen özel harekat destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kıraathane görünümlü mekanlarda kumar ortamı oluşturduğu belirlendi. Şüphelilerin özellikle çiftçileri hedef aldığı, masalarda kadınları kullanarak vatandaşları oyuna teşvik ettiği ve yüklü miktarda para kaybettirdikleri tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık yürüttüğü çalışmalarda, kumarda para kaybeden kişilere yüksek faizle borç verildiği, mağdurların zorla senet imzalamaya mecbur bırakıldığı ortaya çıktı. Borcunu ödeyemeyen bazı kişilerin kapalı ofislerde alıkonulduğu, darbedildiği ve ölümle tehdit edildiği öğrenildi. Soruşturmada bazı mağdurların evlerini, arsalarını ve mal varlıklarını kaybettiği de belirlendi.

Şüphelilerin, elde ettikleri haksız kazancı dikkat çekmemek için farklı kişilerin banka hesapları üzerinden dolaştırdığı, ele geçirilen gayrimenkulleri ise örgüt bağlantılı şahısların üzerine devrettiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin liderden gelen talimatlarla hareket ederek mağdurlar üzerinde sistematik baskı kurduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. isimli 6 şüpheliye yönelik 5 Mayıs'ta özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Devam eden süreçte gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Şüphelilerden birinin ise askerlik yaptığı Amasya'da gözaltına alınarak Bursa'ya getirildiği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 pompalı tüfek, mağdurlara zorla imzalatıldığı değerlendirilen çok sayıda senet ile 2 ajanda ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

