İnegöl'de feci kaza! Servis minibüsü ile çarpışan motosikletteki baba ve kızı hastaneye kaldırıldı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan bir motosikletin, yola aniden çıkan servis minibüsüyle çarpışması sonucu baba ve 10 yaşındaki kızı yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan baba ve kızı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de meydana geldi. Seyir halinde olan Mesut A. (42) yönetimindeki 16 BTY 463 plakalı motosiklet, aniden sokaktan caddeye çıkan Mustafa K. (64) idaresindeki 16 KNT 16 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ve kızı 10 yaşındaki Beril A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.