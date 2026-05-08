İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye operasyon: Genel Sekreter yardımcısı dahil 29 gözaltı
İBB’ye yönelik soruşturmada Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı. Ağaç AŞ’de arama yapılıyor.
İBB’ye yönelik soruşturmada Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı. Ağaç AŞ’de arama yapılıyor.
İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi...
İBB’ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Operasyonda, İTÜ Öğretim Görevlisi Yasin Çağatay Seçkin, İBB Mimarı Esra Köymen, İBB Mühendisi Tolga Kılıç, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek, İBB Mühendisi Mustafa Atlı, İTÜ Öğretim Görevlisi Tuğba Ölmez Hancı, İBB Mühendisi Sezer Ada Ateş, Ağaç AŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Ağaç AŞ Şefi Fatih Temür, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, Ağaç AŞ Şefi Murat Cirik, İBB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Oktay Özel, Ağaç AŞ Şefi Fatih Yağcı, İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Ağaç AŞ Satın Alma Yöneticisi Selim Marangoz'un da araların olduğu 29 kişi gözaltına alındı.