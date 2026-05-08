Kudüs Seriyyeleri duyurdu: Hasan şehit oldu!

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Lübnan kanadı, Güney Lübnan'da görev sırasında Hasan Halid Ebu Nasır'ın şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada direniş ruhuna bağlılık ve şehitlerin yolunun sürdürüleceği vurgulandı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Lübnan yapılanması, Güney Lübnan'da meydana gelen gelişmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Nahr el-Bared Kampı sakinlerinden Hasan Halid Ebu Nasır'ın, Güney Lübnan'da "siyonist rejime karşı cihadi görevini ifa ederken" şehadet makamına ulaştığı bildirildi.

Bölgedeki Filistinli ve Lübnanlı direniş çevreleri, uzun süredir siyonist rejimin saldırılarına karşı farklı gruplar arasında dayanışma ve koordinasyonun sürdüğünü belirtiyor.

Bu kapsamda Hizbullah ve Filistinli direniş gruplarının ortak duruş sergilediği ve sahadaki mücadeleye destek verdiği ifade ediliyor.

Açıklamanın ardından Nahr el-Bared Kampı'nda Ebu Nasır'ın şehadeti büyük bir saygı ve gururla karşılandı.

Yapılan açıklamalarda, onun "direniş yolunda bir şehit" olduğu vurgulanırken, şehitlerin mirasına sahip çıkılacağı ve mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceği dile getirildi.

Bölgede devam eden gerilim ve çatışmaların gölgesinde, Lübnan'ın güneyi son dönemde direniş grupları ile siyonist rejim arasındaki karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı alanlardan biri olmaya devam ediyor.