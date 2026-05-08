O ilimizde ormanlara 'Kırmızı Hat': Girişler 15 Mayıs'tan itibaren yasaklandı!
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı Kocaeli Valiliği radikal bir adım attı. Kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında tamamen yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı açıklandı.
Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, ormanlarımızı korumak adına çok sayıda kısıtlama yürürlüğe giriyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre;
- Ateş Yakmak Yasak: Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve piknik tüpü gibi her türlü ateşli piknik aktivitesi yasaklandı.
- Tehlikeli Maddelere Geçit Yok: Dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin ormanlık alanlara sokulması ve kullanılması engellendi.
- İstisnai Alanlar: Yalnızca resmi tescilli korunan alanlar, orman parkları ve tabiat parkları gibi belirlenmiş mesire yerlerinde kontrollü şekilde piknik yapılmasına izin verilecek.
Araç kullanımı ve konaklamaya sınırlama
Doğa sporları ve turizm faaliyetleri de sıkı bir izin prosedürüne bağlandı.
- ATV ve UTV Kısıtlaması: Orman içerisinde belirlenmiş alanlar dışında ATV, UTV ve benzeri araçların kullanılması yasaklandı. Sportif ve eko turizm amaçlı geçişler için Orman İşletme Müdürlüğü’nden güzergah izni alınması şart koşuldu.
- Konaklama Yasağı: Konaklamalı orman parkları haricindeki ormanlık alanlarda geceleme ve kamp yapılmasına müsaade edilmeyecek.
4 Kilometre kuralı: Anız yakana ağır ceza
Yangın riskini minimize etmek adına orman sınırlarının ötesinde de tedbirler alındı.
- Bitki Temizliği Yasak: Ormana bitişik alanlarda ve 4 kilometre mesafedeki yaylalarda; anız, bağ-bahçe ve fındık altı temizliği gibi nedenlerle 24 saat boyunca kontrollü ateş yakılması yasaklandı.
- İşletmelere Su Tankeri Şartı: Resmi tescilli park işletmecilerinin, yangın anında müdahale için en az 2,5 tonluk seyyar su tankeri veya 3 tonluk su rezervi ile yeterli basınçta hidrofor sistemini hazır bulundurması zorunlu hale getirildi.
Valilik, vatandaşların bu kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini, aksi takdirde orman kanunu uyarınca ağır para cezaları ve adli işlemlerin uygulanacağını vurguladı.