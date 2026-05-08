Dünya kupasını izleyene 50 bin dolar ödenecek!

Fox Sports ile Indeed, futbolseverleri heyecanlandıran sıra dışı bir iş ilanına imza attı. Şirketler, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca tüm maçları izleyecek bir “Dünya Kupası İzleme Sorumlusu” aradıklarını duyurdu.

Şirketlerin “yazın en iyi işi” olarak tanımladığı pozisyon için seçilecek kişiye tam 50 bin dolar ödeme yapılacak.

104 MAÇI CAM KÜPTE İZLEYECEK

Kazanan kişi, Times Square’ın merkezine kurulacak özel cam küpün içinde Dünya Kupası’ndaki toplam 104 karşılaşmanın tamamını takip edecek.

Maçlar, turnuvanın resmi yayın platformu olan Fox One üzerinden yayınlanacak. Ancak görev yalnızca maç izlemekle sınırlı olmayacak.

SOSYAL MEDYA İÇERİĞİ DE ÜRETECEK

İşe alınacak futbol tutkununun, maçlarla ilgili sosyal medya içerikleri hazırlaması ve etkinlik alanını turistler ile bölgedeki çalışanlar için canlı bir futbol deneyimine dönüştürmesi beklenecek.

Şirketlerin ortak açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu, piyasadaki en iyi yaz işi olacak ancak bu hayatında bir kez karşılaşılabilecek görevin üstesinden gelebilecek çılgın bir taraftar için.”

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvurular Indeed Başvuru Sayfası üzerinden yapılabilecek. Kazanan kişinin isminin ise 6 Haziran’da oynanacak Boston Red Sox vs. New York Yankees karşılaşmasının Fox yayınında açıklanacağı bildirildi.

TARİHİN EN BÜYÜK DÜNYA KUPASI

2026 FIFA World Cup, bugüne kadar düzenlenen en büyük Dünya Kupası organizasyonu olacak. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında United States, Canada ve Mexico ev sahipliğinde gerçekleştirilecek