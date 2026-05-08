  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı'nda sıcak temas: Karşılıklı saldırılar bölgeyi ateş çemberine çevirdi Mikrop mikrobu çekiyor: İsrail'de 'hantavirüs' paniği Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı Meteoroloji duyurdu: O şehirler kavrulacak! 8 Mayıs 833: İbn Hişâm'ın vefatı (Tarihçi, dil ve ensâb âlimi) 8 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni anayasa bir tercih değil zorunluluktur!' Rusya'da 9 Mayıs alarmı! Siyonistler niyetlerini açık etti! Sınırları yeniden çizmek istiyorlar İran'dan, BM üyelerine Hürmüz Boğazı çağrısı! Taslağın onaylanmamasını istedi
Spor Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

Süper Lig’e son bilet! 1. Lig'de gözler play-off'ta
Süper Lig’e son bilet! 1. Lig'de gözler play-off'ta

Spor

Süper Lig’e son bilet! 1. Lig'de gözler play-off'ta

Yok böyle heyecan! Süper Lig'de kıran kırana kümede kalma yarışı
Yok böyle heyecan! Süper Lig'de kıran kırana kümede kalma yarışı

Spor

Yok böyle heyecan! Süper Lig'de kıran kırana kümede kalma yarışı

Süper Lig takımı, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig takımı, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Spor

Süper Lig takımı, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi! Aralarında 4 büyükler de var
Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi! Aralarında 4 büyükler de var

Spor

Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi! Aralarında 4 büyükler de var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23