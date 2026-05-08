Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay
Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol