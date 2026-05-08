Burcu Köksal’da 'Hizmet' dedi, Erdoğan ile kritik görüşme

CHP içerisinde bir süredir devam eden kargaşa ve belirsizlik, istifaları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Telefonlarını kapatarak sırra kadem bastığı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sonunda sessizliğini bozarak kararını kamuoyuna duyurdu. Köksal, Salı günü gerçekleştirilecek olan genişletilmiş il başkanları toplantısında resmen AK Parti rozetini takacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan ile kritik görüşme: "Sen hizmetine devam et"

İstifa kararının ardından Ankara'da çok kritik bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarım saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştiren Köksal, görüşmenin perde arkasını şu sözlerle aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla görüştük. Bazı anket sonuçlarından bahsetti ve halkla olan uyumun yüksekliğine dikkat çekti. Bana, 'Biz parti olarak senin arkandayız, eleştiriler seni etkilemesin, hizmetlerine devam et' diyerek tam destek verdi."

Muhalefet kanadı dağılıyor: Yeni isimler yolda

Köksal’ın bu hamlesi, CHP ve fondaş medyada büyük bir şok dalgasına yol açtı. Ancak çözülme sadece Burcu Köksal ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, CHP'den daha önce istifa eden Mesut Özaslan ve beraberindeki bazı isimlerin de "eser ve hizmet siyaseti" çatısı altında AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Siyasi ikbalini terör örgütünün gölgesindeki yapılara bağlayanlara ders niteliğindeki bu geçişler, yerel yönetimlerde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.