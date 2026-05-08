  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi Trump’tan eski başkanlarla ilgili bir yapay zeka görseli daha! Hıncını alamıyor Paşinyan Moskova'yı kızdırdı Trump şimdi de AB'yi tehdit etti Ne ABD ne İsrail! İşte İran'ı vuran ülke Siyonist alçaklar ağaçları bile kökünden söktü Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı İran'da patlama sesleri Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek! 9 Mayıs öncesi tansiyon yükseldi! Zelenskiy’den Moskova için açık tehdit
Gündem Burcu Köksal’da 'Hizmet' dedi, Erdoğan ile kritik görüşme
Gündem

Burcu Köksal’da 'Hizmet' dedi, Erdoğan ile kritik görüşme

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Burcu Köksal’da 'Hizmet' dedi, Erdoğan ile kritik görüşme

Yerel seçim sürecinde CHP içindeki "DEM’lenmiş" ittifaklara karşı dik duruşuyla dikkat çeken Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyasi şovlarla vakit kaybedenlerin gemisini terk etti. Köksal, Başkan Erdoğan ile görüşerek millete hizmet yolunda AK Parti saflarına katılma kararı aldı.

CHP içerisinde bir süredir devam eden kargaşa ve belirsizlik, istifaları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Telefonlarını kapatarak sırra kadem bastığı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sonunda sessizliğini bozarak kararını kamuoyuna duyurdu. Köksal, Salı günü gerçekleştirilecek olan genişletilmiş il başkanları toplantısında resmen AK Parti rozetini takacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan ile kritik görüşme: "Sen hizmetine devam et"

İstifa kararının ardından Ankara'da çok kritik bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarım saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştiren Köksal, görüşmenin perde arkasını şu sözlerle aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla görüştük. Bazı anket sonuçlarından bahsetti ve halkla olan uyumun yüksekliğine dikkat çekti. Bana, 'Biz parti olarak senin arkandayız, eleştiriler seni etkilemesin, hizmetlerine devam et' diyerek tam destek verdi."

Muhalefet kanadı dağılıyor: Yeni isimler yolda

Köksal’ın bu hamlesi, CHP ve fondaş medyada büyük bir şok dalgasına yol açtı. Ancak çözülme sadece Burcu Köksal ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, CHP'den daha önce istifa eden Mesut Özaslan ve beraberindeki bazı isimlerin de "eser ve hizmet siyaseti" çatısı altında AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Siyasi ikbalini terör örgütünün gölgesindeki yapılara bağlayanlara ders niteliğindeki bu geçişler, yerel yönetimlerde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra
Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra

Gündem

Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

Gündem

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demlenen akepe mehepe

Kurucu önder diyen apo seviciler de CHP'de miydi? Kapalı kapılar ardında uzlaşma adı altında dem'le demlenenler, demden medet umanlar da CHP'li miydi? Sandıkta millet gösterir kim kimle demlenmiş
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23