Halk maden kirliliğine karşı ses yükseltti! Ormanı kirleten şirkete bakanlıktan ceza

Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik şirketine, dereye atık su deşarjı yaptığı gerekçesiyle 2,5 milyon lira ceza kesildi. Bölge halkı ise çevre kirliliğinin sürdüğünü savunarak uygulanan yaptırımların yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Giresun'un Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren ve dereye atık su deşarj ettiği gerekçesiyle ceza kesilen maden işletmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyü sınırlarında bakır, kurşun ve çinko madeni zenginleştirme faaliyeti yürüten Alagöz Madencilik Şirketi'ne yönelik tepkiler sürüyor. Çatalağaç Deresi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle daha önce de iki kez ceza uygulanan işletmeye, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerin ardından 2 milyon 517 bin lira idari para cezası kesildi. Yapılan incelemelerde, işletmeye ait madenden çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

 

Yaşanan çevre kirliliğine tepki gösteren vatandaşlar ise CHP'nin çağrısıyla Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde bir araya geldi. Bölge halkı, çevre tahribatı nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, uygulanan para cezalarının yaşanan zararı ortadan kaldırmadığını ifade etti.

Yöre halkından Esra Aydın, yaşam alanlarının büyük zarar gördüğünü belirterek, "Cennet memleketimiz cehenneme döndü. Suyumuz yok, yolumuz yok. Her yer heyelan. Kesilen cezalar bizim yaşam alanımızı geri vermiyor. Onlar cebini doldurup memleketine gidecek, çocuklarına ekmek götürecek ama biz çocuklarımıza ve torunlarımıza zehir bırakacağız. İleride çocuklarımız 'Bu memlekette hiç mi kimse yoktu? Bu memleketi neden bu hale getirdiler?' diye sormayacak mı? Maden atık suları bahçelerimizin içinden geçiyor. Kokudan kapıya çıkamıyoruz" dedi.

