Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü: Ölümcül KKKA riskine karşı uzman uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fethiye Akgül, kene kaynaklı bir enfeksiyon olan KKKA’nın özellikle Mayıs ayından başlayarak sonbahara kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Hastalığın kene ısırmasından sonraki 3 ila 10 gün içinde belirti verdiğini ifade eden Akgül, şu semptomlara karşı uyardı:

Yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Kusma, ishal ve halsizlik

İleri evrelerde; vücutta morarma, diş eti ve burun kanaması

"Kenenin üzerine alkol veya kolonya dökmeyin"

Vatandaşların kene ile temas ettiğinde yaptığı en büyük hatalardan birinin kenenin üzerine alkol, kolonya dökmek veya sigara basmak olduğunu vurgulayan Akgül, bu yöntemlerin virüsün bulaşma riskini artırdığını söyledi.

"Kene görüldüğünde çıplak elle dokunulmamalıdır. Yanlış müdahaleler kenenin kusmasına ve virüsü doğrudan vücuda boşaltmasına neden olur. En doğrusu, kenenin bir sağlık kuruluşunda uygun teknikle çıkarılmasıdır."

Korunmak için bu önlemleri ihmal etmeyin

Özellikle çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, piknik ve kamp yapanların risk grubunda olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Akgül, korunma yollarını şöyle sıraladı:

Açık Renkli Kıyafetler: Kenenin kolay fark edilebilmesi için açık renkli giysiler tercih edilmeli. Kapalı Giyim: Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, kol ve bacakları kapatan kıyafetler giyilmeli. Vücut Kontrolü: Kırsal alan dönüşlerinde özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve saçlı deri titizlikle kontrol edilmeli.

Erken teşhis hayat kurtarır

Her kenenin virüs taşımadığını ancak her ısırığın ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirten Akgül, belirtilerin ortaya çıkması durumunda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. KKKA'da erken müdahale, hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasını engellemede en kritik faktör olarak öne çıkıyor.