  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Kızılaydan 3 bin Afgan depremzede aileye gıda yardımı: Türk Kızılayının yardım eli Afganistan'da

O fotoğraf Yunanistan'ı rahatsız etti... TCG Anadolu'yu vurmakla tehdit ettiler

Türkiye'nin en büyüğü olacak! En büyük kütüphanelerinden birinin inşaatına Samsun'da başlandı

Başkan Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

Altılı masanın vaadini değerlendiren Erbakan: Boşuna mı diyoruz bunlardan hayır gelmez diye

Cihat Yaycı tehlikeye dikkat çekip uyardı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar

Temel Karamollaoğlu'ndan ‘Kaybederseniz ne olacak?’ sorusuna ilginç cevap!

Fena rezil oldu! HDP ile ittifak yapan Erkan Baş'ın eski konuşması gündem oldu

Kulisleri karıştıracak iddia! Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı...

İnsanlık tarihinde bir ilk! Geri sayım başladı! "Dış tehditlere karşı bunu yapacağız" deyip duyurdular
Gündem Her satırı dehşet! Annesinin kafasını kesip balkondan attı
Gündem

Her satırı dehşet! Annesinin kafasını kesip balkondan attı

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kestiği kafasını balkondan insanlara gösterip aşağı attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 19:18:00 -

Bağcılar'da Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

Balkondan aşağı attı

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

"İnsanlara gösterip öyle attı"

Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23