İhmalkâr neşterin kurbanı oldu: Oyuncu Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyatta
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği operasyonların ardından bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı. Hastane odasından "Son inşallah" notuyla paylaşım yapan Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurdu.
Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu
Vicudundaki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlar atlatan Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
8. AMELİYAT
İki kez ölümden döndüğünü ve nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattığını belirten Bekiroğlu, hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı.
"SON İNŞALLAH"
"Son inşallah" notunu düşen oyuncu, yeniden ameliyata gireceğini takipçilerine duyurdu.