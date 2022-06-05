Her sabah aç karnına içtiğinizde halsizliğinizden eser kalmayacak! Alzheimer hastalığını önlüyor

Eğer sabahları uyandığınızda bir bardak kahve içmeden güne başlayamıyorsanız bu haber sizi mutlu edecek. Kahve içmek sadece lezzetli bir güne başlama yolu değildir aynı zamanda sağlığınızı da iyileştirir. Araştırmalar kahvenin kalp hastalıklarından, kansere, karaciğer hastalıklarından Tip 2 diyabete kadar pek çok hastalıkla koruyucu bir rolü olduğunu gösteriyor. Sabahları kahve içmenin tüm yararları ise şöyle…

Aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlığı, yüksek tansiyon veya kalp hastalıklarını tetikleyebilen kahve, yakın zamanlara kadar fazla tüketilmemesi konusunda hep uyarılan bir içecekti. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar gösterdi ki kahve makul miktarlarda içildiği zaman hiç yabana atılamayacak yararları da var.

Sade bir fincan kahve içmek, serbest radikallerle mücadele ederken iltihabı azaltan ve birçok hastalığa karşı koruyuculuğu olan değerli bileşenlere ulaşmanızı sağlar.

KAHVENİN FAYDALARI

YORGUNLUĞU GİDERİR VE ENERJİ VERİR

Kahve kafein bakımından oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar kafeinin ise orta düzeyde alınmasının enerji seviyesini arttıracağı ve metabolizma hızını arttıracağını göstermekte. Aynı zamanda beyindeki enerjinin salınımından da sorumlu olan adrenalin hormonunun salınımını arttırır.

Farr Enstitüsü'nde araştırmacı olan Doktor Daniel Boyer, nöronların aktivitesini azaltarak sizi yorgun hissettiren merkezi sinir sisteminin uyarıcısı olan adenozinin salgılanmasını geçici olarak bozarak yorgunluğa karşı etkili olur. Aynı zamanda kafein iyi hissetmemizi sağlayan kimyasal olan dopaminin üretimini de arttırır.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR KİLO VERMENİZİ KOLAYLAŞTIRIR

Doktor Boyer aynı zamanda kafeinin bireylerin sağlıklı kilolarında kalmasını kolaylaştıracağının altını çiziyor. Bu durumu "Bağırsak sağlığını desteklemesiyle ve kilo vermeyle bağlantılı olan yağ depolanmasının önüne geçerek aşırı kilolu olmak gibi kalp sorunlarının nedenlerini de tedavi ediyor" şeklinde açıklıyor.

2019 yılında yapılan başla bir incelemede de yüksek miktarda kahve tüketmenin düşük yağ seviyesine sahip olmakla doğrusal bir ilişkisi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde 2020 yılında kadınlar arasında yapılan başka bir araştırmada da benzer sonuçlar elde edildi. FİZİKSEL AKTİVİTENİN ARTMASINI SAĞLAR

2018 yılında yapılan bir çalışmada artan kahve tüketiminin hareketi de arttırdığı ortaya çıktı.

Günde bir veya iki fincan kahve içen kadınların içmeyenlere oranla önerilen fiziksel aktiviye miktarını karşılamaya yüzde 17 daha yakın olduğu görüldü. TİP 2 DİYABETİ AZALTIR

Tip 2 diyabet, vücudun dışarıdan alınan şekerle nasıl başa çıktığını anlatan bir durumdur. Kan şekerinin potansiyel olarak yükselmesi ve yüksek kalması, ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Kahve aynı zamanda yüksek miktarda magnezyum içerir ki bu madde vücudun şekeri parçalamasına yardımcı olur.

KARACİĞER HASTALIKLARINI ÖNLER

Karaciğerde ortaya çıkan siroz gibi hastalıklar, insan yaşamını tehdit eden önemli sağlık sorunlarıdır. Kahve ise karaciğer sağlığını korumada etkin rol oynar.

2017 yılında yapılmış olan bir araştırmada günlük olarak bir fincan kahve tüketmenin karaciğer hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 15 oranında azalttığını göstermektedir. Kahve düşkünleri ise günde dört fincan kahve içmenin ise yüzde 71 oranında karaciğer hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı bilinmektedir Günde düzenli olarak içeceğiniz iki fincan kahve ise karaciğer kanserine yakalanma riskinizi yüzde 43'e kadar azaltmaktadır.

ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLER

Alzheimer hastalığı beyni etkileyen, hafıza kaybına ve düşünce bozukluklarına yol açan ilerleyici bir rahatsızlıktır. Henüz bir tedavisi bulunmayan rahatsızlığın ilerlemesini yavaşlatmak ise mümkündür.

2016 yılında yapılan ve 29.000'den fazla kişiyle geniş kapsamlı bir araştırmada daha fazla kahve tüketen bireylerin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini düşürdüğü belirlendi.

PARKİNSON HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Parkinson nörolojik bir rahatsızlıktır ve hareket, denge gibi sorunlara yol açarak ilerleme gösterir. Alzheimer gibi tedavisi yoktur ancak ilerlemesi yavaşlatabilecek tedaviler bulunmaktadır.

2020 yılındaki bir araştırmada düzenli kahve içmenin parkinson rahatsızlığına yakalanma riskini önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiş.

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Kalp hastalıkları, dünyada ölüme neden olan rahatsızlıkların başında gelmektedir ve kahve kalp sağlığını koruyarak ölüm riskini azaltabilir.

2018 yılında yapılan bir araştırma, günde 3 ila 5 fincan kahve tüketen bireylerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 15 daha az olduğunu öne sürdü. 21.000'den fazla kişinin katıldığı bir 2021 araştırmasında da ortaya çıkan bulgular bu düşünceyi destekler niteliktedir. Sonuç olarak kahve içmenin kalp yetmezliği gibi önemli kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı belirlendi.

2017 yılındaki bir başka araştırma kahve içmenin kan basıncını da düşürdüğünü belirlemiştir. Günde 7 fincan kahvenin hipertansiyon riskini yüzde 9 oranında düşürdüğünü, eklenen her bir fincan kahvenin de yüzde 1 oranında düşürmeye katkıda bulunduğu belirlendi. CİLDE FAYDALIDIR

Kahve aynı zamanda cilt için de faydalıdır. Kahve çekirdeklerinin içeriğinde anti-inflamatuar ve antimikrobiyal etkilere sahip klorojenik asitler ve kafein gibi polifenoller içerir.

Sıvı kahvenin cilt yüzeyine uygulanması ise ölü deriyi arındırır, egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi gelir, akne gibi cilt sorunlarının da önüne geçer. Aynı zamanda kahve tüketimi cilt kanserini önlemeye de yardımcı olur.