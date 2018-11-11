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Her mangalcı bu tüyoları bilmez!

Okuduktan sonra ben bilmiyordum, diyen elini kaldırsın!

11 Kasım 2018 Pazar 14:34
Her mangalcı bu tüyoları bilmez!

Okuduktan sonra ben bilmiyordum, diyen elini kaldırsın Kim ne derse desin, mangalı seven bir milletiz. Yeter ki, adabınca yapalım. Ormanlık alanda mangal hevesimiz depreşip de sonra pişman olup içimizin acıyacağı yangın görüntüleriyle karşı karşıya kalmayalım.

"Mangalı en iyi ben yaparım!" diye övünen erkek milleti ne diyecek şimdiden bilemeyiz ama belki onların da "Vay canına öyle mi ya?" diye içinden geçirip bir dahaki sefere denemeyi aklına koyacağı birkaç faydalı bilgiyi nakledelim.

Az sonra öğreneceğiniz bilgiler size gerçekçi gelmeyebilir. Ancak sonucu gördüğünüzde ise çok şaşıracaksınız.

Köftelerin üstüne buz koyun

Mangalda köfte yaparken köftelerin üzerine buz veya tereyağı koyun. Kuru kuru köfteleri ortamın güzelliğine dalıp yese de aileniz, hoş değildir. Köftelerinizin sulu ve daha lezzetli olması için üzerine buz veya tereyağı koymak onları enfes hale getirecektir.

Mangalın yarısını kullanın

Kimse aşırı pişmiş ve kuru et sevmez. Kaldı ki böylesi et kanserojen tehlikesi taşır.

Etinizin hem sıcak hem de sulu olmasını istiyorsanız mangalınızın sadece yarısına mangal kömürü koyun. Etiniz piştikten sonra eti mangalın diğer kısmına alın. Böylelikle etiniz aşırı pişmeyecek, kurumayacak ve aynı zamanda sıcak kalacaktır.

Balığı tuzlayın

Balık pişirirken en önemli sorun pişen balığın parçalara ayrılmasıdır. Bütün bütün balıkları mangaldan kaldırmak istemez misiniz? Balığı mangala atmadan önce 10 dakika boyunca tuzlu suda bekletin. Böylelikle mangalda pişen balığınız parçalara ayrılmayacak.

Elma suyu kullanın

Şimdi bu elma da nereden çıktı demekte haklısınız. Elmayla mangal arasında hiçbir alaka yok gibi görünebilir. Fakat elmanın suyundan bahsediyoruz. Elma suyunu bir sprey şişesine koyun ve etiniz pişerken üstüne püskürtün.

Böylelikle etiniz daha lezzetli ve yumuşak olacaktır.

Yine tekrar edelim: Ormanlarımızı korumak en önemli vatandaşlık görevimizdir. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli ortak mirasımızdır. Lütfen ormanlarda hele hele sıcak kupkuru havada çam ormanlarında ateş yakmayalım. Mangal yapmayalım.

Güzel günümüzün ardından bir kâğıt parçası dahi olsa çöpümüzü ormanlarda, piknik alanlarında bırakmayalım.

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:34
  1. mangal tüyoları

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