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"Her maç gibi Göztepe maçı da zor"

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Skora etki eden oyuncuları var ama inşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 12:30
"Her maç gibi Göztepe maçı da zor"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırlayacakları Göztepe ile zor bir maç oynayacaklarını, kazanan takım olmak istediklerini bildirdi.

Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, Akhisarspor maçında da iyi oynamalarına rağmen iki haftadır kazanamadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kaybettiklerini, buna mazeret göstermek istemediğini ifade eden Korkmaz, istedikleri oyunu sergileyemediklerini anlattı.

Futbolda bunların olağan şeyler olduğunu aktaran Korkmaz, "Bu gibi durumlarda birbirimize daha fazla sarılmalıyız, kenetlenmeliyiz ve daha fazla güvenip inanmalıyız. Bu hem camia için hem de taraftar için böyle olmalı. Her maç gibi Göztepe maçı da zor. Hücum yönünden bireysel yetenekleri olan, skora etki eden oyuncuları var ama inşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar desteğinin önemine değinen Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:

"Charles geldi. Özel antrenmanlar yaptırmaya başladık, fiziksel durumunu öğrenmek istiyoruz. Bu hafta kadroda olmayacak. Doukara da bizim en büyük silahlarımızdan biri ama onu da kaybettik. Belki iki hafta olmayabilir. Takım olarak her maça nasıl hazırlanıyorsak Göztepe maçına da öyle hazırlanıyoruz. Motivasyonumuz üst seviyede, yine sahaya en ideal 11'i çıkaracağız."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:30
  1. Antalya
  2. Antalyaspor
  3. Bülent Korkmaz
  4. Göztepe
  5. Spor Toto Süper Lig

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