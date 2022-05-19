Her keseye uygun üçkağıtçılık! Kadıköy’deki rüşvet tarifesi ortaya çıktı!

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 194 şüphelinin ifade alma işlemleri başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, “örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik” suçlarına karıştıkları iddiasıyla önceki gün Kadıköy Belediyesi’nde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 194’ü yakalanmıştı. Firari 30 zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltındaki zanlıların Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tarifeye Bağlamışlar!

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu, rüşvet şebekesinin elebaşılığını zabıta memuru A.K’nin yaptığı belirlendi. Menfaat temin edebilecekleri kişilere kendi aralarında “sağlam arkadaş” dediklerin için “Sağlam Arkadaş Suç Örgütü” olarak adlandırılan çete, rüşveti tarifeye bağladı. Çete, inşaat ruhsat onayı için 30 bin, çatı tadilatı için 10 bin, izinsiz beton dökmek için 1500, hafriyat için 1000, vinç kurmak için 500 TL rüşvet aldı. Çetenin usulsüzlükleri örtmek için sahte belge düzenlediği tespit edildi. Operasyonun ardından çok sayıda vatandaş da güvenlik güçlerine başvurarak gönüllü olarak ifade verdi.

Rüşvetin itirafı

Sürpriz ifadelerle soruşturmanın genişleyeceği belirtilirken şüphelilerden bazıları itirafçı oldu. Şüpheliler rüşvet çarkını şöyle anlattı:

- Bütün yasal izinlerim olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.’ye 5 bin lira para verdim. Bu süre zarfında A.K., göstermelik olarak inşaat alanına geldi, bize herhangi bir cezai işlem uygulamadı. Bu denetimleri sadece göstermelik olarak yaptı.

- Zabıta memuru C.U. bana “Ben buranın Allah’ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem” dedi. Rüşvet parasını zabıta A.K.’ye inşaat alanı içerisinde elden verildiğini gördüm.

- Kadıköy zabıta memurları iş sahasına gelerek, “Burayı toplarız, dağıtırız, bu bölgeden izin almanız mümkün değil” diye tehdit etti. Bu nedenle R.E., soyadlarını bilmediği C., Y. ve İ. isimli zabıtalara elden 500-1000 lira arasında para verdi.

Kaynak: Yeni Şafak