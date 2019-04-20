0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Her işte ihlâslı olmalıyız

Elbiseyi ters giydiği görülen Süfyan-ı Sevrî (r.a.), düzeltmek için davrandı fakat vazgeçti ve nedeni sorulduğunda da, “Ben bu elbiseyi Allâhü Teâlâ’nın rızası için giyinmiştim; bunun dışında bir maksat için onu değiştirmek istemiyorum!” dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:12
Her işte ihlâslı olmalıyız

Anlatıldığına göre adamın biri Süfyan-ı Sevrî (r.a.) ile birlikte bayram namazını kıldı. Namaz için evden çıktıklarında hava karanlıktı. Namazı kılıp hava aydınlanınca, adam Süfyan-ı Sevrî (r.a.)’in elbisesinin ters olduğunu gördü ve: “Ey Ebû Muhammed! Elbiseni ters giymişsin, düzeltiver!” dedi.

Süfyan-ı Sevrî (r.a.) elbisesini düzeltmek için davrandı, fakat vazgeçti. Yanındaki adam: “Elbiseni düzeltmekten neden vazgeçtin?” diye sorunca; Hazret: “Ben bu elbiseyi Allâhü Teâlâ’nın rızası için giyinmiştim; bunun dışında bir maksat için onu değiştirmek istemiyorum!” dedi.

İnsanın, yaptığı her işinde halis niyet bulunmalı; her türlü tasarrufu, hareketi; gayreti, bir şeyi yapması ve yapmaması güzel niyetle olmalıdır. Çünkü insanın bir şeyi yapması veya onu terk etmesi kulun hesaba çekileceği amellerin temellerini oluşturan iki durumdur. Bu yüzden bu iki şey mutlaka bir niyet ve ihlâsa dayalı olarak yapılmalıdır. Bununla birlikte fesat ve vesvese bulaşacağı korkusuyla salih bir amel terk edilmemelidir.

Aynı şekilde başladığı hayırlı bir ameli şeytanın ifsad etmeye çalışması sebebiyle bırakmamalıdır. Çünkü düşmanı olan şeytanın arzusu da zaten budur. Ancak kulun ameli ibadete başladığı ilk niyet üzere değerlendirilir. Bir amele başladığında buna bir kötülük bulaştığı zaman bunu gidermeye, o kötü düşünceyi kalpten silmeye, başlangıçtaki salih niyet üzere sebat etmeye ve o ibadeti güzel bir şekilde tamamlamaya çalışmalıdır.

Bu manada yapılan bütün amel ve davranışlar dinin emirlerine uymak, ahirete hazırlık yapmak, Allâhü Teâlâ’ya şükretmek ve helâl sınırları içinde kalmak maksadıyla yapılmalıdır. Bu ameller aynı zamanda Allâhü Teala’nın ihsân ettiği nimetlerin itirafı ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uymak niyetiyle yapılmalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:12
  1. Süfyan-ı Sevrî (r.a.)
  2. Namaz
  3. bayram namazı
  4. salih amel
  5. Hz. Peygamber (s.a.v.)
  6. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünneti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti..
    2. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti..
    3. Kuşadası’nda kaçak tütün operasyonu
    4. İstanbul’da Pazar günü bu yollara..
    5. Pikniğe giden liselilerin aracı takla..
    6. Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır
    7. Deniz Kuvvetleri Samsun’a çıkarma..
    8. Bozyazı’da 23 Nisan Futbol Turnuvası..
    9. KKTC'den taziye mesajı
    10. Sultanbeyli’de elbise geri dönüşüm..
    11. Aydın’da jandarmadan gasp çetesine..
    12. Muş’ta karla mücadele
    13. "Odunpazarı’nı birlikte yönetmeye..
    14. İmamoğlu'ndan şova davet mesajı!
    15. Yatağında ölü bulunan öğretmen için..
    16. "Ankara ile umut verici ekonomik..
    17. AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatı,..
    18. ŞahintepesiSosyal Tesisleri halka..
    19. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    20. Başkent’e 20 Nisan’da kar sürprizi
    21. Narkotik Eğitim Tırı Ordu’da
    22. Lise öğrencilerinden anlamlı destek
    23. Bozyazı’da kursiyerler hünerlerini..
    24. “Çizmeli Kedi” çocuk tiyatrosu Nurol..
    25. Rusya’da elektrik direği sokaktaki..
    26. Beşiktaş’ta Sivasspor hazırlıkları..
    27. Olimpiyat şampiyonu atlete 4 yıl men..
    28. Recep Tayyip Erdoğan çevre..
    29. Beyinde ameliyat gerektiren ciddi..
    30. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    İmamoğlu, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!