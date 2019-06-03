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Her günümüz 'ramazan' olsun

Bugün, gönüllerimizin ve idrakimizin iman nuruyla coştuğu Ramazan-ı Şerif ayının son günü. Ramazan ayında kuşandığımız ‘ibadet şuuru’nu bütün bir ömre yaymak çok önemli. Buruk gönüllerimizin, bayramın gelmesiyle bir nebze de olsa sürur bulduğu bu hicran gününde, hayatımızın geriye kalanını ‘ramazan’ gibi yaşamak noktasında da ilahiyatçılardan uyarı geldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 08:57

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in son gününü eda ediyoruz. Bütün farklılıkların ortadan kalktığı ve sadece yüce Allah’a kendini adamanın anlam taşıdığı ramazan ayındaki ‘kul olma’ bilincinin hayatımızın her anında rehber olması, ebedi kurtuluşumuz noktasında büyük önem taşımakta. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den aldığımız ilhamla, geçirdiğimiz bir ayı, geriye kalan 11 aya da taşımanın, önemli olduğunu vurgulayan ilahiyatçılar, Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Ömrü bayram kılmalıyız

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, hayatımızın her anında ramazan ayındaymışız gibi yaşamanın önemli olduğunu belirterek, “Bu mübarek ayın bize kazandırdığı güzel hasletleri devam ettirmeliyiz. Aynı güzel hasletlere uymalıyız. Fakir fukaraya yardım etmeye gayret göstermeliyiz. Yetimleri sevindirmeye devam etmeliyiz. Dargınlık küskünlük giderilmelidir. Namazlarımıza nasıl dikkat ettiysek, bolca Kur’an-ı Kerim okuduysak geri kalan ömrümüzde de bunları devam ettirmeliyiz. Ömrümüzü ramazan kılmalıyız” dedi. Haramlardan bütün bir ömür boyunca korunmak gerektiğin kaydeden Ayvallı, “Ramazan sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir. Haramlardan bütünüyle korunmak lazım. Ramazan-ı Şerif ayında Allah-u Teala’nın bütün emir ve yasaklarına harfiyyen uyuyoruz. Bundan sonra da uymalıyız. Bazı İslam alimleri ‘Müslümanın günah işlemediği gün bayramdır’ diyor. Bu nedenle bütün senemizi bayrama çevirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Güzel hasletleri sürdürmeliyiz

Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar da 11 ay boyunca da ramazandaymışız gibi hareket etmenin bir Müslüman açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Mübarek ramazan ayını bitirdik. Bayramın gölgesi üzerimize düştü. Ramazan ikliminin bu güzel havasını teneffüs etmek kalben ve ruhen iyi oluyor. Ruhumuz besleniyor” ifadelerini kullandı. Ramazandaki alışkanlıklarımızı devam ettirmemiz gerektiğini vurgulayan Bayraktutar, “Yardımlar yaptık, camilere koştuk, Kur’an okuduk. Ümmet-i Muhammed’in bu mübarek aydaki alışkanlıklarını Ramazandan sonra da devam ettirmesi lazım. Ruhen ve bedenen sağlıklı bir hayat sürmeleri için bu elzemdir” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:57
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