Her gün yoğurt tüketmenin sağlığa faydaları

Yoğurt, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde en besleyici yiyecekler arasındadır. Yoğurdun vitamin ve mineral içeriği yüksek ve kalorisi de nispeten düşüktür. Çok besleyicidir ve düzenli yemenin sağlık üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

Yapılan çalışmalar yüksek yoğurt tüketiminin, hipertansif bireylerde daha düşük kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

Güney Avustralya Üniversitesi tarafından yapılan bu yeni araştırmaya göre, ister sabah kahvaltınıza granolanızın üzerine bir parça, ister hareket halindeyken basit bir atıştırmalık olarak, günlük bir porsiyon yoğurt yüksek tansiyonu olan insanlar için iyi bir seçenek olabilir.

Diğer bir araştırma ise; Maine Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, yoğurt tüketimi, kan basıncı ve kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişki incelenmiş ve yoğurdun hipertansiyonu olanlar için daha düşük kan basıncıyla ilişkili olduğu bulunmuş.

Yapılan bir başka çalışma da, yüksek tansiyonu olan kişilerde az miktarda yoğurdun bile düşük tansiyonla ilişkili olduğunu gösteriyor. Ve düzenli olarak yoğurt tüketenler için, sonuçlar daha da güçlü.

Yoğurdun faydaları

-Yoğurt içeriğindeki probiyotikler sayesinde vücudun polen ve diğer alerjen reaksiyonlarını azaltır.

-Yoğurdun en bilinen faydalarından biri de bağışıklık arttırıcı olmasıdır. Yoğurt enfeksiyonlarla savaşarak hücreleri daha güçlü hale getirir.

-Yoğurt yemek sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve ishal oluşumunun mümkün olduğunca az yaşanmasını sağlar.

-Yoğurt iltihaplanma sebebi oluşan pek çok hastalığa iyi gelir. Bu hastalıkların başında crohn hastalığı, kanser ve kronik yorgunluk gelir. Düzenli yoğurt tüketiminde yoğurdun probiyotik bakterileri vücuttaki iltihabı azaltır ve bu hastalıkların risklerini veya etkilerini en aza indirir.

-Yoğurt tam bir protein deposudur. Vücuttaki kas ve kemiklerin sağlıklı oluşumu ve büyümesi için gerekli tüm amino asitleri bulundurur.

-Yoğurt ile ilgili yapılan çalışmalar süt ve süt ürünlerinin düzenli tüketiminde yüksek kan basıncı riskini azalttığını gösteriyor.

-Yoğurdun içeriğinde bulunan kalsiyum kemiklerin sağlıklı gelişimi ve sağlıklı dişler için son derece önemlidir. Yoğurt tam bir kalsiyum deposudur. Vücuda yeterli miktarda kalsiyum alındığında bu kalsiyum doğrudan kemiklere gider ve osteoporozun önlenmesi sağlanır.

-Kötü kolesterol ve hipertansiyona yol açan kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösterir.

-Yoğurt tam bir fosfor kaynağıdır. Vücut için gerekli olan enerji üretimini destekler ve DNA, RNA için çok önemlidir.

Yoğurt besin değeri

1 fincan yoğurtta, sağlıklı dişler ve kemikler için gerekli günlük kalsiyum ihtiyacının %49’u bulunur.

Bir bardak yoğurt, günlük fosfor ihtiyacının % 38’ini, magnezyum ihtiyacının % 12’ini ve potasyum ihtiyacının % 18’ini sağlar.

Tereyağı ile yoğurt mayalama

Kaynatıp parmak yakmayacak kadar ılıttığımız sütümüzü cam kavanoza koyalım. Daha sonra bir kasede olan tereyağımızı iki kaşık süt ile eritelim ve kavanozun tam ortasından dökelim. Kavanozu ağzı açık bir şekilde örtüp( olan nemi çekip yoğurdun cıvık olmaması için) saralım. Yaklaşık 5-6 saat sarılı bekletelim.

Yoğurt neden süner?

Fermantasyonun tamamlanamayan yoğurt süner ve salyamsı bir yapısı olur. Bu sıcaklığın üzerinde mayalama yaparsanız, sıcak sütün içerisine koyduğunuz fermantasyonu yapan bakteriler ölecektir. Kalan az miktardaki bakteriler fermantasyonu tam olarak gerçekleşemeyecek, yoğurt jelimsi bir yapıya bürünecektir.

Yoğurt tatlısı ( kolay ) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Kekimizin malzemelerini çırpıyoruz yağlanmış borcama döküyoruz. Altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarıp 5 dakika sıcağının çıkması için bekletiyoruz. Dilimleyip soğuk serbetini döküyoruz.

Yoğurt tatlısı püf noktaları

İlk sıcağı çıkan kekin üzerine soğuk şerbeti dökmelisiniz. Tatlının kekini yaparken kullanacağınız yumurta ve yoğurt gibi malzemelerin taze ve oda ısısında olması gerekmektedir. Kullandığınız un, kabartma tozu gibi kuru malzemeleri eleyerek kullanmanız kekin daha iyi kabarmasını sağlar.

Tencerede taş gibi yoğurt nasıl yapılır?

1 tahta kaşığı yoğurdumuzu direkt tencereye koyalım bir iki karıştıralım içinde erisin. Sonra kapatalım 3-4 saat kadar bekletelim kontrol edip buzdolabına kaldıralım. Bir gün beklesin kaşık değdirmeyin. Bekledikçe çıkan suyu alıp dökelim.

Yoğurt çorbası tarifi

Malzemeler

7 su bardağı su

4 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Kuru nane

Yapılışı

Yoğurt çorbası yapımı için, tencereye suyu ekleyin, kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin. Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın. Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın. Pişerken bir tutam kuru nane ekleyin. 10 dakikaya yakın pişirdikten sonra yoğurt çorbasının altını kapatın ve tuzunu ekleyin. Yoğurt çorbası servise hazır. Afiyet olsun.