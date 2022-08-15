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Gündem Her gün yeni bir rezillik! Alkol belası dur durak bilmiyor
Gündem

Her gün yeni bir rezillik! Alkol belası dur durak bilmiyor

Küçükçekmece’de, düğünde alkol alan grup ile başka bir grup arasında çıkan kavgada 3 bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 11:28:00 - 2022-08-15 12:21:01

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde alkol alan bir grup ile düğüne gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

3 kişiyi bıçakladı

Kalabalık araya girmeye çalışsa da iki grup birbirine vurmaya başladı. Kavga sırasında bir şahıs tartışıp kavga ettiği alkollü gruptan üç kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Çevik Kuvvet Polisi kavgayı ayırdı

Bıçaklanma sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.G, B.G ve S.K, sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polis ekipleri kavgayı ayırırken şüpheli ise kalabalıktan faydalanarak kaçtı.

Polis yaptığı olay yerindeki çalışmanın ardından 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

Okur

Bu durum eskişehir de aynı vatandaş olarak korku içindeyiz. Düğünler sokaklarda yapılıyor. Ses kirliliği kavga gürültü. Devlet lütfen müdahale etmeli. Allah aşkına sokak ortasında düğün yapmak da ne. Yasaklamalı düğün salonu dışında izin verilmemeli.

Sakin

Sokak düğünleri yasaklanmalı başka çare yok. İçişleri bakanlığı derhal gereğini yapmalı artık bıktık yani.
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