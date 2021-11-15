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Sağlık Her gün yarım soğan yerseniz bakın ne oluyor! Çinli uzmanlar ortaya çıkardı
Sağlık

Her gün yarım soğan yerseniz bakın ne oluyor! Çinli uzmanlar ortaya çıkardı

Çin Tıp Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmada, her gün yarım soğan yemenin vücuda ne gibi bir etkisi olduğu saptanmaya çalışıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 18:30:00 -
Her gün yarım soğan yerseniz bakın ne oluyor! Çinli uzmanlar ortaya çıkardı

Çin’de yapılan araştırmada, her gün yaklaşık yarım soğan yiyenlerin sağlığında değişiklik fark edildi. İşte her gün yarım soğan yemenin sağlığınıza olan ilginç etkisi...

Çin Tıp Üniversitesi uzmanları, bin 666 kadın ve erkeğin yemek yeme alışkanlıkları ile kanser hastalığı bağlantılarını inceledi. Çıkan sonuçlara göre düzenli olarak alyum bitkileri tüketenlerin diğerlerine oranla daha sağlıklı oldukları belirlendi.

Çinli uzmanların araştırmasına göre her gün 49 ile 74 gram arasında soğan yiyenlerin bağırsak kanserine yakalanma riskleri diğerlerine oranla yüzde 79 daha düşük oluyor.

Araştırmayı yürüten ekibin başında olan doktor Zhi Li, “Soğan, pırasa ve sarımsak gibi alyum bitki ailesinden olan ürünlerin birçok hastalığa karşı doğal savaşçılar olduğu biliniyor. Bu gıdaların barındırdıkları biyoetken sayesinde bazı kanser türlerine de iyi geldikleri biliniyordu.

Araştırmamız da bağırsak kanseri gibi bir hastalığa karşı bile sadece yarım soğan yemenin ne kadar etkili olduğunu bilimsel olarak ortaya koydu” dedi.

Soğandan en üst seviyede faydalanabilmek için çiğ tüketilmesi gerektiği de belirtildi. Çinli uzmanların araştırması Batı basınında da geniş yankı buldu.

İngiltere’de günde 44 kişinin bağırsak kanserinden ö-l-d-ü-ğ-ü-ne dikkat çeken Times gazetesi, araştırmayı “Her gün ortalama büyüklükteki bir soğanın yarısını yiyerek bağırsak kanserine karşı koruma sağlayabilirsiniz” şeklinde duyurdu.

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