Her gün tüketmeniz gereken, 5 bin yıllık reçeteyi Canan Karatay verdi: Gece gündüz bize yeter, tüketin

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştığı son yıllarsa yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay tarafından işaret edilen yeni bir gıda popüler hale geldi.

Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenlere yaptığı açıklamalar ile yol gösteren Canan Karatay'ın her gün düzenli tüketilmesini önerdiği bu besin hastalıklardan korunmak isteyenler için adeta bir şifa deposu. İşte Canan Karatay'ın 5 bin yıllık şifa olarak adlandırdığı o mucizevi besin ve sağlık açısından faydaları:

Canan Karatay'ın her gün düzenli olarak tüketilmesini önerdiği bu besin pekmezin en yakın dostu tahinden başkası değil. Sağlıklı yapısı ile tüketimi önerilen tahin vücutta mucize etkisi yapıyor. Canan Karatay' a göre tahin içerdiği yüksek protein, sağlıklı yağlar ve kalsiyum sayesinde hem besleyici hem de koruyucu bir gıda.

Tahin E vitamini bakımından zengindir ve bu sayede cildi besler. Ciltte görülen sivilce ve akne gibi zararlı oluşumları gideren tahin aynı zamanda cildi parlatmaya yardımcı olur, kırışıklıklardan korur. Tahin içerdiği kalsiyum değeri ve sağlıklı yağlar le kemik hastalıklarının da önüne geçmeyi sağlar.

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan tahin içerdiği doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını korur. Kolesterol seviyelerini dengeleyen tahin kalp damarlarında tıkanıklığın da önüne geçer.

Tahin ayrıca bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendiren tahin özellikle kış aylarında görülen dönemsel hastalıklara karşı vücutta bir kalkan etkisi sağlar.

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