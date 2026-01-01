Ortadoğu'da barut fıçısı yeniden ısınıyor! İsrail'den İran'a küstah bayrak hamlesi: Protestoları bahane edip açıkça tehdit savurdular

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından yapılan paylaşımda, İran'da 1979'da devrilen Şah rejimine gönderme yapıldı.

Paylaşımda, tehditvari şekilde "Tüm gözler İran'ın üzerinde. Yalnız değilsiniz." ifadeleri kullanılırken Şah rejimi dönemindeki İran bayrağının yer aldığı bir görsele yer verildi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de X hesabından, gösterilerden bir fotoğraf kullanarak "Sevgili İran halkı, yalnız değilsiniz." paylaşımı yaptı.

İşgalci İsrail'in, Tahran yönetimini nükleer ve balistik füze programını onardığı gerekçesiyle tehdit ettiği ve hazirandaki çatışmanın ardından yeni bir saldırıya hazırlandığı yönünde İsrail basınına yansıyan haberler artarken bu paylaşımın gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı konusunu ele aldığı bildirilmişti.

İkilinin düzenlediği ortak basın toplantısında İran'a yönelik "tehditlerini" yineleyen Trump, eğer İran'ın nükleer tesislerini hedef almamış olsalardı bugün Orta Doğu'da "barışın" olmayacağını savunmuştu.

Trump, işgalci İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceği yönündeki soruyu da "Eğer füzeleri yapmaya devam ederlerse evet izin veririm." şeklinde cevaplamış ve İran'ın nükleer silah yapımına dönmesi halinde "hemen saldırı düzenleyebileceklerini" vurgulamıştı.

İran'da başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestolar düzenleniyor.