Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Yıllardır İsrail saldırılarının ve ablukasının gölgesinde yaşayan Gazze Şeridi sakinleri, 2026 yılına yıkımın gölgesinde girdi. İsrail'in hukuku hiçe sayarak harabeye çevirdiği bölgede Filistinliler, bir yılı daha geride bıraktı. Siviller, 2026 yılı için umutlarını koruyarak, savaşın sona ermesini ve evlerine dönebilmeyi diliyor. Hala yıkımın izlerini taşıyan Gazze sokaklarında, bu dileklerin yankısı hem gençlerin hem de yaşlılar tarafından dile getiriliyor.

HÜZÜN VE GÖZYAŞI

Gazzeli Afaf Hamouda, "Dileğim, hayatlarımızın savaştan önceki haline dönmesi ve çok özlediğimiz güvenliğe artık kavuşmak. Yeni yılı 3 çocuğum, torunlarım ve şehit olan eşimle birlikte kutlardım. Her mutlu günde çocuklarımı evimizde etrafımda toplardım. Ama bugün oğlum uzakta, kızım yerinden edilmiş durumda ve savaş bizi mülteciye dönüştürdü. Artık evimde değilim. Tek dileğim eşimle yeniden bir arada olmak. Dünyanın her yeri yeni yılı kutluyor ama ben sadece güzel anılarla yaşıyorum. Savaş hepsini sildi. Şimdi hatırladığımız tek şey hüzün ve gözyaşı" ifadelerini kullandı.

ÇADIR YERİNE EV İSTİYORUM

Tek dileğinin savaşın bitmesi olduğunu belirten 12 yaşındaki Yazan Fares ise "Böylece evim yeniden yapıldığında geri dönebilirim. Belki bir gün seyahat eder, dünyayı görürüm. Gazze'ye yönelik bu savaşta çok fazla acı ve kayıp gördüm. Çok zor şeyler yaşadım" şeklinde konuştu.

Gazzeli 11 yaşındaki Elin Al-Daimeh de "Bu yıl hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum. Dünyadaki diğer çocuklar gibi seyahat etmek istiyorum. Bu çadır yerine bir ev istiyorum. Biz çadırlarda yaşarken dünya insanları evlerinde kutlama yapıyor. Her şeye ihtiyacımız var. Sadece bir ev istiyorum. Savaştan çok yorulduk, tükenmiş durumdayız. Kıyafet, oyuncak, her şeyi almak istiyorum. Savaş bizi tatlılardan, yemekten, her şeyden mahrum bıraktı, Sadece savaşın bitmesini istiyorum" dedi.

GERİ DÖNMEYİ DİLİYORUM

Sekiz yaşındaki Lana Ahmad, "Evime, arkadaşlarıma, okuluma geri dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Onlarla oynamayı özlüyorum. Evimi özlüyorum" ifadelerini kullanırken; Nadera Abu Threya, "Savaşta yıkılan evime geri dönmeyi diliyorum. Gazze'nin yeniden güzel olmasını, şimdi moloz yığınına dönen evlerimizin yeniden inşa edilmesini ve uluslararası toplumun Gazze'nin yanında durarak bu savaşı sona erdirmesini umut ediyorum. Savaşın bitmesini ve toprağıma, evime dönmeyi umut ediyorum. İşgal Beyt Hanun'daki evlerimizi tamamen yıkmış olsa da geri dönmeyi hayal etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımın yeniden okula dönebilmesini istiyorum. Sadece onurlu bir yaşam sürmek istiyorum" diye konuştu.