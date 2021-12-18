Doğal bir antibiyotik olan limon yükse oranda C vitamini kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır, folik asit ve lif içerir. Faydaları saymakla bitmeyen limon en çok sofralarda kullanılır.

Her gün limonlu su içmek için 6 neden

Her sabah içilen limonlu su cildin kolajen üretiminin artmasını sağlayarak kırışıkları önler.

Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

limonlu su açlığınızı bastırarak kilo vermenize de destek olur.

Göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir.

Limon suyu çok fazla potasyum içerdiğinden depresyon, kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır.

Ilık ve limonlu su içerek güne başladığınızda karaciğerin temizlenmesine yardım edersiniz.

Hazırlanışı: Limon suyunu, klorsuz suyu ve maydanozları sapları ile beraber blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı sabahları karnınıza doyurmadan 10-15 dakika kadar önce tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak uyguladıktan sonra 3-4 gün mola verip bir 15 gün daha uygulayın

Limonun faydaları nelerdir?

- Böbrek taşlarının oluşumunu engellemede oldukça etkilidir.

- C vitamini kaynağı olmasıyla antioksidan etkisi yaratır.

- Kanı temizler ve kan basıncını dengeler.

- Kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddeler içerir ve salgılar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallerin oluşumunu engeller.

- Yüksek demir içeriğine sahip olduğu için kansızlık problemlerini çözmede yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek kronik rahatsızlıkların önüne geçer.

- Lif bakımından zengindir ve böylece bağırsakların çalışmasını sağlar.

- Kötü kolesterolü düşürmede yardımcı olur.

- Damar sertleşmesini önler ve kalp ile damar sağlığını koruyucu bir etki oluşturur.

Limon suyu asit mi baz mı?

Limon, asidik bir madde iken limon suyu vücuda girene kadar asittir. Limon suyu vücuda alındıktan sonra bazik yan maddeler ortaya çıkartmaktadır. Limonun içrerisinde sitrik asit ve halk arasında C vitamini olarak da bilinen askorbik asit bulunmaktadır.